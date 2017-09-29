В Москве задержали Алексея Навального

В Москве задержали Алексея Навального4
- 29.09.2017, 10:31
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Сегодня политик должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Об этом он сообщил в «Твиттере».
Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловский».
29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.
«Меня задержали в подъезде. Везут куда-то «для объяснений». Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберемся. Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит», - написал Навальный.
Меня задержали в подъезде. Везут куда-то "для объяснений" https://t.co/Esmg7XSPNk— Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.
Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберёмся.— Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.
Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит— Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.