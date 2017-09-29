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В Москве задержали Алексея Навального

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  • 29.09.2017, 10:31
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Алексей Навальный

Сегодня политик должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловский».

29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.

«Меня задержали в подъезде. Везут куда-то «для объяснений». Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберемся. Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит», - написал Навальный.


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