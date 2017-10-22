National Interest: США обрели возможность нанести превентивный разоружающий удар по РФ 15 22.10.2017, 13:39

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На вооружении американской армии появилась качественно новая ядерная боеголовка.

Департамент энергетики Государственного управления ядерной безопасности США (англ. аббр. DOE / NNSA) — ведомство, которое разрабатывает и производит ядерное оружие (ЯО) — завершило важный этап модернизации американского атомного арсенала: построена подсистема, отвечающая за подзарядку боеголовки с целью продления ей срока службы, рассказывает National Interest в статье, полный перевод которой представляет Newsader.

Согласно материалу, усовершенствованные боеголовки вкупе с другими факторами — отсутствием у РФ системы раннего предупреждения об ударе, а также мощным подводным флотом США, который значительно превосходит российский — обеспечивает Америке гарантированную победу в войне Судного дня. Впрочем, это будет возможно при условии, если она начнет эту войну первой.

Этот же фактор вынудит задуматься российское руководство над тем, не осуществить ли атаку превентивно, передав "ядерную кнопку" на нижние этажи принятия решений, где риск ошибок увеличивается. Такая ситуация вносит дестабилизирующий момент в стратегический баланс между РФ и США, ставя мир чуть ближе к угрозе глобального ядерного конфликта, полагают аналитики. Впрочем, и эта угроза со стороны РФ может быть успешно сдержана, если учесть готовность США к серийному производству модернизированных баллистических противоракет SM-3 Block 2A.

Ключевой компонент изобретенной в США подсистемы для ядерного оружия — новый взрыватель. Он увеличит жизнь оригинальной боеголовки, построенной около 40 лет назад, с 20 до 60 лет. Однако эксперты по контролю над вооружениями предполагают, что новое устройство не просто продлевает боеголовке существование, а увеличивает ее мощь. Новый детонатор будет устанавливаться на 100-килотонную термоядерную боеголовку W76-1, которая монтируется на баллистическую ракету подводной лодки Trident II D5 ВМС США.

"Завершение производства этой подсистемы — важное достижение для NNSA и многих талантливых инженеров, ученых и техников, которые выполняют жизненно важную миссию в сфере национальной безопасности", — объявил Фил Кальбос, и.о. заместителя администратора оборонных программ NNSA.

Специалисты описывают новый взрыватель как прорыв в области ядерных наступательных вооружений США: теперь, по словам ученых-атомщиков, шансы Америки на подавление стратегических возможностей противника серьезно возросли.

"До появления этого нового взрывателя даже самые точные боеголовки, установленные на баллистические ракеты, могли не успеть взорваться достаточно близко к вражеским средствам сдерживания ядерного нападения, чтобы уничтожить их. Однако благодаря новому супер-взрывателю предназначенному для уничтожения неподвижных целей, боеголовка сдетонирует таким образом, чтобы огненный шар возник на большей высоте и в то же время мог охватить цель гораздо более эффективно, — писал Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (ФАС) совместно с другими авторами (по всей видимости, речь идет об этой статье — Newsader). — Боеголовки, которые в противном случае пролетели бы слишком далеко от цели, теперь, благодаря новой системы детонации, взорвутся прямо над мишенью. Результатом применения этой схемы взрыва станет значительное увеличение вероятности того, что боеголовка взорвется достаточно близко к цели, чтобы ликвидировать ее, даже если точность системы ракетных боеголовок не претерпит улучшений".

По его словам, нынешняя модернизация боеголовки морского базирования W76, запускаемой с субмарины, отражает 25-летнюю тенденцию, которая заключается в том, что США смещают фокус своих ядерных возможностей с наземных сил на подводный флот. Атомные подлодки, подчеркивает Кристенсен, являются ключевым фактором для победы над Москвой в войне Судного дня.

"Сместив акцент на подводные лодки, способные запускать ядерные ракеты с гораздо более близких расстояний от противника по сравнению с наземными ракетами, Соединенные Штаты значительно увеличили возможности по нанесению первого внезапного удара по российским шахтам МБР", — отметил ученый.

Между тем, еще в декабре 2013 года издание Topwar признавало, что "в отличии от России основной ядерный потенциал США находится именно на ПЛАРБ (подводная лодка с баллистическими ракетами)". Отмечалось, что в составе ВМФ США находится 14 ПЛАРБ типа "Огайо", каждая из них несёт 24 баллистические ракеты Trident II D5. Последняя имеет максимальную дальность 11 300 км и обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, которые оснащены термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн.

Новые супер-взрыватели для термоядерных боеголовок морского базирования США

Для Кремля вся эта ситуация выглядит так, что США пытаются развить потенциал превентивного удара по России, продолжает Кристенсен.

"В результате США получат ядерный арсенал, который предназначается специально для внезапного нападения на Россию и победы в ядерной войне, — говорилось в материале ученого. — В то время как степень летальности и огневой мощи американских ядерных сил значительно возросли, количество боеголовок у США и РФ уменьшилось. Это привело к резкому увеличению уязвимости российских ядерных сил перед лицом превентивного удара со стороны США. По нашим оценкам, в результате произведенного сокращения боеголовок с одновременным увеличением ядерного потенциала США получилось так, что американские военные теперь могут уничтожить все российские шахты МБР, задействовав для этого обезоруживающего удара лишь 20 процентов от общего числа боеголовок, которые имеются в наземных и морских ядерных арсеналах США".

Немаловажен тот факт, что Россия не располагает сейчас такой космической инфраструктурой, которая позволила бы ей фиксировать запуски ядерных ракет по всему миру. Если таковая способность у Москвы и была, то она умерла вместе с Советским Союзом. В настоящее время на орбите вращается лишь два из двенадцати российских спутников ядерного предупреждения. Это означает, что у российских лидеров есть только 15 минут для того, чтобы решать, начать ли контрудар или рискнуть потерять возможность для стратегического ядерного сдерживания.

"Неспособность России глобально контролировать ракетные пуски из космоса означает, что российские военные и политическое руководство не будут иметь «ситуационной осведомленности» для того, чтобы вовремя понять, является ли сигнал, поступающий от радиолокатора раннего предупреждения, реальным свидетельством ядерного нападения или же результатом технической ошибки", — заявлял Кристенсен.

"Сочетание этих российских недостатков — плохой ситуационной осведомленности, а также опасно коротких сроков предупреждения — с преимуществами США, которые заключаются в их способности наносить ядерные удары с предельно близкого расстояния и растущей ударной мощи термоядерных боеголовок, формирует весьма нестабильную и опасную стратегическую ядерную ситуацию", — заключает эксперт.

По его мнению, такой расклад поставит российских лидеров перед непростым выбором: либо заставит их первыми запустить ракеты, либо предварительно — то есть заранее, еще до возможного ядерного конфликта — передать полномочия по нажатию "красной кнопки" нижестоящим инстанциям, то есть менее квалифицированным чиновникам. Они имеют повышенный шанс ошибиться, поднять ложную тревогу и, соответственно, дать старт ядерной войне по собственной инициативе.

"Оказываясь перед лицом экзистенциальной угрозы нападения в условиях, когда срок для принятия решения предельно короткий, и при этом отсутствуют возможности быстро обнаружить точные и мощные ракеты США с помощью космической системы раннего оповещения, у российского руководства, по-видимому, не остается иного выбора, кроме как предварительно делегировать полномочия по ядерному запуску на более низкие уровни командования, — предположил Кристенсен. — Существуют самые разные варианты того, как можно передать эти полномочия, но ни один из них не свободен от опасностей, которые увеличивают вероятность человеческого фактора, который в конечном итоге может привести к ошибочному пуску российских ядерных сил".

Такая ситуация стала бы катастрофой, поскольку даже у наиболее эффективных баллистических противоракет США мало шансов перехватить современную российскую межконтинентальную баллистическую ракету, заключает Кристенсен.

Тестовый пуск UGM-133A Трайдент II (D5)

Однако, если обратиться к недавнему материалу в издании Aviation Week, перевод которого представлял Newsader, можно сделать вывод о том, что США стоят на пороге успешного преодоления превентивного ядерного удара со стороны РФ. Согласно статье, американским инженерам удалось довести до рабочего состояния новейшую модернизированную версию противоракеты SM-3, которая способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.

Боеголовка, о которой идет речь — SM-3 Block 2A — составит основу американской наземной системы "Иджис Ашор" (Aegis Ashore), которая завершит развертывание в Польше уже в следующем году. По данным Raytheon, аналогичные наземные установки могут быть размещены на Гавайях, а также на восточных и западных побережьях США в качестве дополнительного второго уровня противоракетной защиты.

3 февраля противоракета SM-3 Block IIA впервые успешно поразила цель в космосе. Эсминец "Джон Пол Джонс", оборудованный системой "Иджис", отследил баллистическую ракету с помощью радара AN/SPY-1D(V) и запустил по ней противракету, которая успешно перехватила в космическом пространстве цель, которая фактически имитировала МБР, стоящую на вооружении РФ.

"Теперь у нас есть возможность уничтожения МБР", — заключил Ронделл Уилсон, ведущий инженер Raytheon в секторе авиационной и противоракетной обороны.

В свою очередь, как сообщалось, представитель Минобороны РФ Александр Емельянов подтвердил, что современная система противоракетной обороны США действительно способна перехватывать российские баллистические ракеты, несмотря на заверения в обратном со стороны Вашингтона. Рассказывая о подготовке Америкой системы глобального разоружающего удара в отношении РФ, он заявил, что к 2022 году США будут иметь более 1000 противоракет, а в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России. Таким образом, речь идет о том, что США создадут купол, который в перспективе сможет полностью нейтрализовать угрозу со стороны Москвы, становящейся все более агрессивной на фоне ее войн против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году.

"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", — сказал Емельянов.

Противоракета для континентальной защиты SM-3 Block IIA

По его словам, в скором будущем ПРО США выйдет "на качественно новый уровень": наращивание низкоорбитальной спутниковой группировки для обнаружения баллистических ракет приведет к росту информационных возможностей ПРО.

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — предсказал военный чиновник.