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В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета

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  • 22.10.2017, 13:55
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Аварийной ситуации едва избежали израильский бизнес-джет и пассажирский самолет.

В небе над Москвой едва не столкнулись израильский бизнес-джет и пассажирский самолет, который выполнял рейс из Сочи в российскую столицу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

По информации агентства, израильский самолет вышел за пределы эшелона и приблизился к пассажирскому лайнеру на опасно близкое расстояние.

«Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома Остафьево в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении со встречным рейсовым лайнером Сочи — Москва», — сказал собеседник агентства.

Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы, и самолеты благополучно разошлись.


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