Активистка – милиции: А вы уже давно должны быть на пенсии 12 22.10.2017, 14:59

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На марше рассерженных белорусов 2.0 произошел интересный инцидент.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик рассказала, как власти со своей стороны готовились к акции:

«Власть оборзела и обурела. Они боятся даже меня – женщины», - рассказала активистка о том, как ее пытались задержать в 6 утра накануне Марша.

А затем развернулась и тыкнула пальцем прямо в камеру снимавшему ее «тихарю»:

«Не боюсь я вас! А вы уже давно должны быть на пенсии. Вот так вы всех достали. Где ваш бейдж? Где ваш значок? Где ваш порядковый номер?»

«Тихарь» сразу отступил и предпочел стушеваться в толпе.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.