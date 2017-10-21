Николай Статкевич: Мы заставим эту позорную, хамскую власть уйти в отставку! 17 21.10.2017, 15:31

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Николай Статкевич

Ключевая акция пройдет 25 марта, в день празднования 100-летия образования Белорусской Народной Республики.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил перед участниками Марша рассерженных белорусов 2.0, который сегодня прошел в Минске:

- То, что происходит в армии – зеркальное отражение того, что происходит в государстве. Власти превратили Беларусь в большой концлагерь. Это сказывается на нашей армии. Сегодняшней акцией мы помогли молодым солдатам, которые пришли в армию, помогли в поисках справедливости родителям погибших солдат.

Cтоило нам заявить, что на Марше рассерженных белорусов 2.0 будет поднята тема дедовщины – власти сразу же поменяли свою позицию. Они начали говорить, что кто-то пробует «дискредитировать» Минобороны, что началась кампания против белорусской армии. Власти начали искать виновных, мы не знаем, виноваты ли эти люди. Есть виновные в большей степени, но хотя бы это делают.

Выйти на акцию, или не выходить – моральный выбор каждого человека, дело его принципов. Каждый выбирает сам.

Дорогие друзья! Несмотря ни на что, мы собрались на этом митинге. Несмотря на репрессии и превентивные задержания. Всех не посадят! Нас будет все больше и больше. И мы заставим эту преступную, позорную, хамскую власть уйти в отставку. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вышел сегодня. Вы – соль белорусской земли. Вы - гордость Беларуси. Ваши дети и внуки будут гордиться тем, что вы выходили на Площадь, чтобы защищать свободу нашей страны.

Мы будем продолжать наш протест. В ближайшее время Белорусский Национальный Конгресс объявит свой план для регионов. Ключевая акция нашего протеста пройдет 25 марта, в день празднования 100-летия образования Белорусской Народной Республики – в День Воли. Акция начнется на площади Якуба Коласа. Большое спасибо всем тем, кто пришел. Жыве Беларусь!