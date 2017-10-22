Хрестоматийный Шариков 5 Саша Сотник, Facebook

22.10.2017, 20:22

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САША СОТНИК

Советский человек, как хрестоматийный Шариков - действительно, только кажется человеком.

Все-таки, "Собачье сердце" - гениальнейшее произведение Булгакова.

Советский человек, как хрестоматийный Шариков - действительно, только кажется человеком. На самом деле это - оболочка, внутри которой живет абсолютный паразит. Изворотливый и подлый. До животного он не дотягивает в силу трусости и лживости собственной сущности. В животном мире все честно: ты - волк, я - заяц; я убегаю, чтобы не быть съеденным тобой, и если ты плохо бегаешь - то обречен на гибель, а уж если я попался тебе, хищнику - без обид, что уж тут поделать, грызи меня на завтрак, обед или ужин...

"Совок" не хочет делать ничего. Не стремясь бегать и производить, он неизменно жаждет только потреблять. Ради осуществления данного примитивного замысла он способен пойти на любую подлость, продав и предав кого угодно. Не делать, даже не пытаться, не принимать решений, не отвечать, а исключительно насыщаться, удовлетворяя постоянно расширяющийся список своих желаний.

"Совок" - абсолютный паразит. И этими существами сегодня населена 1/7 часть суши, именуемая Россией. Посему и рукоплещут они путиным и собчакам, ибо видят в них успешность в реализации собственных примитивных смыслов. И не пойдут против них никогда. Возможно ли объявить войну собственной мечте?

Требовать от них этого - все равно, что надеяться на превращение блохи в Тузика. Блоха способна жить на Тузике, охраняющем ваш дом, но сама по себе ваш дом она не защищает. Она жрёт Тузика. Тихо, незаметно, вызывая ленивое собачье почесывание.

Чудес не бывает. И ничего с этим не поделаешь...

Саша Сотник, Facebook