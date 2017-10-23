Два региона Италии проголосовали за расширение автономии 23.10.2017, 7:54

Плебисциты прошли легально, их результаты не обязательны для правительства в Риме.

Жители двух регионов на севере Италии на референдумах в воскресенье, 22 октября, подавляющим большинством голосов высказались за расширение автономии, сообщает dw.com.

Согласно предварительным результатам, за это проголосовали более 90 процентов участников плебисцита в Ломбардии и Венето, сообщает AFP. При этом в Ломбардии явка составила около 40 процентов, в Венето - около 60 процентов. При явке в 50 процентов голосование считается состоявшимся.

Ломбардия с региональным центром в Милане и Венето с центром в Венеции - два самых экономически успешных и богатых региона страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов при том, что в них живут 15 из 60 миллионов жителей страны. В прошлом году Ломбардия перевела в Рим налогов на 54 миллиарда больше чем получила средств от центрального правительства. Чистый вклад Венето составил 15,5 миллиарда евро.

Власти обоих регионов, в которых правит правопопулистская "Лига севера", после референдумов намерены добиваться от Рима сокращения своих взносов в бюджет наполовину, а также расширения полномочий в сферах экологии, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Они также хотят получить право самостоятельно решать вопросы безопасности и иммиграции, однако для этого необходимо изменение конституции.

Плебисциты в Ломбардии и Венето в отличие от референдума в испанской Каталонии прошли легально по согласованию с правительством в Риме. Результаты голосований не имеют обязательного характера для центрального правительства.