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На Гомельской таможне прочитали «Книгу тайн» украинца

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  • 23.10.2017, 8:09
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В книге гражданина Украины служебная собака нашла стебель конопли.

Украинец ехал на поезде «Киев — Санкт-Петербург», когда его задержали гомельские таможенники с собакой, сообщает gomel.today.

В пункте таможенного оформления «Терюха» служебная собака проявила интерес к портативному сейфу пассажира. В сейфе находился блокнот «Книга тайн». Но, помимо иллюстраций, таможенников заинтересовало «оформление» последней страницы: там был приклеен стебель конопли.

Экспертиза показала, что найденное вещество — это не что иное, как марихуана.

Возбуждено уголовное дело.


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