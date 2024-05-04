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Вслед за Зеленским в России объявили в розыск Порошенко

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  • 4.05.2024, 20:17
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Вслед за Зеленским в России объявили в розыск Порошенко
Петр Порошенко
Фото: EPA

Экс-президент Украины отреагировал.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом в субботу, 4 мая, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, опубликовав соответствующий скриншот из базы МВД РФ.

На нем отмечается, что Порошенко объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, опубликована фотография бывшего президента и его данные.

Сам Порошенко назвал свое объявление в розыск в России «признанием и почти боевой наградой». Он считает, что это свидетельствует о получении «высокой оценки его деятельности в последние годы».

«Кстати, статья (по которой его объявили в розыск - прим.) не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине», — заявил Порошенко.

Напомним, что 4 мая также стало известно, что МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

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