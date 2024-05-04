50:00 это счет не регбийного, а футбольного матча в белорусском чемпионате 4.05.2024, 20:56

«Миоры» выдали «красивый» результат в матче с «Россонами».

В чемпионате Беларуси по футболу во второй лиге одна команда забила другой 50 мячей, сама не пропустив ни одного, сообщает сайт Bel.Football. В матче встречались две команды из Витебской области: «Миоры» на своем поле принимали «Россоны».

Такой феноменальный результат зафиксирован на фоне странного соперничества между руководством Министерства спорта и туризма (министром сейчас является Сергей Ковальчук) и Белорусской федерации футбола (АБФФ) во главе с бывшим председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, которое не происходит где-то кулуарно под скрытым от чужих глаз ковром, а вышло на всеобщее обозрение, пишет «Наша нива»:

Министерство и федерация среди прочего не могут разобраться, кто из них должен организовывать соревнования во второй футбольной лиге и каким должен быть формат этого турнира. Не придя к согласию, каждая из структур пытается организовать соревнования под своей эгидой, а конкуренту ставить палки в колеса. Так, министерство 29 апреля выпустило следующее заявление:

«Сообщаем, что согласно республиканскому календарному плану проведения спортивных мероприятий АБФФ не является организатором чемпионата Республики Беларусь по футболу 2024 года среди мужских команд второй лиги, поскольку его организатором выступают Министерство спорта и туризма и уполномоченные им организации. Проведение АБФФ аналогичного мероприятия является недопустимым и выходит за рамки ее полномочий».

Однако в конце прошлой недели соревнования во второй лиге под эгидой АБФФ все же формально стартовали. Но под давлением министерства команды в них отказываются играть, поэтому на данный момент из десяти запланированных матчей состоялся только один. А «красивый» результат 50:0 зафиксирован в альтернативном турнире, который пытается устроить министерство.

3 мая АБФФ распространила пресс-релиз, согласно которому все игры второго тура переносятся на более поздний срок. А в ближайший понедельник состоится внеочередное заседание исполкома АБФФ по вопросу формата второй лиги. В совещании примут участие и представители Минспорта. Возможно, после этого стороны придут к какому-то согласию.

Хотя вопрос проведения чемпионата во второй лиге — не единственный, который вызывает разногласия. Также стороны обвиняют друг друга в финансовых проблемах клубов.