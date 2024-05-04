Как белорусов лишают водительских прав без ГАИ 3 4.05.2024, 21:19

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Автомобилистам на заметку.

Читатели abw.by присылают нам вопросы на различные темы, но в последнее время участились случаи, когда автовладельцы узнают о том, что по каким-то причинам управление транспортными средствами им ограничено. И дело тут в медицине.

Дмитрий: «Где-то с полгода назад начались проблемы с давлением. По этой причине супруга несколько раз вызывала мне бригаду скорой медицинской помощи. Уколы сделали, таблетки выписали, в общем, все более или менее обошлось и проблемы прекратились. Каково же было мое удивление, когда при встрече с инспектором ГАИ он сообщил мне, что я не имею права управления транспортным средством, мол, ограничен по медицинским показаниям. Это был нонсенс, ведь со здоровьем у меня в настоящее время проблем нет.

Как выяснилось, на адрес, где я зарегистрирован, но не проживаю, приходило извещение. Мне предписывалось пройти переосвидетельствование, а если в медучреждение для этого не приду, то меня автоматически лишают «прав». Ну как так можно, законно ли это?»

Василий: «Во время отпуска загулял, в смысле позволил себе выпивать больше. То с одним товарищем, то с другим. Понятное дело, что за руль ни-ни, с этим у меня строго. Дело дошло до того, что в один из дней мне стало действительно плохо и пришлось вызвать на дом врача. Причину обращения медики поняли, как есть, эта причина была для них очевидна, да и я не скрывал. Что там они написали в своих документах – не знаю, но знаю уже теперь точно, что меня лишили «прав», как следует из базы данных медучреждения, куда я обращался, по медицинским показаниям.

Я был удивлен, поскольку из «праздничного» состояния я давно вышел и зарекся вообще не пить. Что у меня, кстати, получается. Но факт остается фактом – «прав» у меня уже как бы нет. Ну вот зачем так с людьми поступать? Втихаря взяли и ограничили право управления автомобилем».

Таких историй достаточно много, и все они связаны с проблемами со здоровьем. Да, сразу хотим сказать о том, что, казалось бы, банальный вызов врача на дом может привести к тому, что человека, имеющего водительское удостоверение, могут ограничить в праве управления автомобилем. Не лишить «прав», как говорят читатели, а именно ограничить.

В Законе о дорожном движении есть такое понятие, как медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (статья 23). Оно включает в себя и процедуру медицинского переосвидетельствования, которое является в определенных случаях обязательным. Например, при наличии медицинских показаний, которые могут препятствовать управлению механическим транспортным средством.

Порядок такой процедуры регламентирован постановлением совета министров №501 «Об обязательном медицинском переосвидетельствовании водителей механических транспортных средств», которым введена в действие соответствующая инструкция. Практика показывает, что порядок этот может не соблюдаться, и по факту водители узнают о том, что управлять машиной они права не имеют, от инспекторов ГАИ, которые видят в базе данных отметку об этом. О причинах говорить не будем – они могут быть разными.

Дмитрий, с истории которого начинали, вообще не проживает по адресу, где зарегистрирован. Возможно, по месту регистрации в своем почтовом ящике он причину и найдет. Согласно инструкции, факт вручения направления на переосвидетельствование является установленным с момента отправки заказного письма с уведомлением. Сведения о водителях, в отношении которых назначена процедура переосвидетельствования, представляются в Министерство внутренних дел посредством предоставления доступа к базе данных медучреждения.

В общем, не явился в установленные сроки для переосвидетельствования – тебя автоматически в праве управления ограничивают.

Перечень противопоказаний, по которым водителя могут сделать пешеходом, установлен постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №94 «О заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами». Пролистав этот документ до п. 5, мы видим, что одной из причин ограничения права управления автомобилем может являться артериальная гипертензия, или, как в народе говорят, давление, применительно к истории с Дмитрием.

Что касается Василия, который длительное время был в объятиях зеленого змия, то вполне возможно, ему диагностировали обморок (синкопальное состояние), судорожный синдром или психическое, в том числе поведенческое, расстройство вследствие употребления алкоголя (п. 6.2. перечня).

Вот так бывает: обратился за медицинской помощью, а потом остаешься без водительского удостоверения.