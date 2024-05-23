США готовят новый пакет военной помощи Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине1
- 23.05.2024, 18:27
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Почти на $300 млн.
Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на почти 300 млн долларов. Его планируют выделить завтра.
Об этом сообщает AP News.
«В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов», - пишет издание.
Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.
При этом издание пишет, что эта помощь нужна ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.
Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.