Производство бензина в РФ обвалилось до минимума с октября после новых налетов на НПЗ 3 23.05.2024, 18:43

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Украинские дроны атаковали не менее пяти крупных нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Производство бензина в России снова снижается третью неделю подряд на серии налетов украинских дронов, поразивших в мае не менее пяти крупных нефтеперерабатывающих заводов.

За неделю с 13 по 19 мая российские НПЗ выпустили 740 тысяч тонн бензина — минимальный объем с октября прошлого года, следует из данных Росстата.

По сравнению с предыдущей неделей производство упало еще на 2,5%, относительно начала мая — на 5%, а если сравнивать с уровнями конца декабря — на 20% (тогда НПЗ выпускали более 930 тысяч тонн бензина еженедельно).

Выпуск дизельного топлива, согласно Росстату, просел на 7,1% за неделю, до 1,558 млн тонн. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство на 11%, или почти 200 тысяч тонн в неделю.

Май принес новую серию аварий российским нефтяникам, которые пока бессильны защитить свои заводы от атак БПЛА. 9 мая дрон атаковал расположенный в Башкирии завод «Газпром нефтехим Салават», выпускающий около 600 тысяч тонн высокоокатонового бензина ежегодно.

На следующий день под ударом оказался крупнейший НПЗ Калужской области («Первый завод»), а спустя еще два дня — Волгоградский НПЗ «Лукойла». Он был вынужден остановить главную установку переработки нефти, которую, впрочем, перезапустили 16 мая.

17 мая второй раз с начала года встал Туапсинский НПЗ «Роснефти» — единственный на черноморском побережье России. Завод мощностью 12 млн тонн в год простаивал с зимы из-за пожара, вызванного атакой БПЛА. Его перезапустили в конце апреля, но спустя три недели он снова подвергся налету, в результате которого вышла из строя одна из установок. По данным Reuters, завод перезапустили 19 мая.

Полностью защитить предприятия ТЭК от ударов БПЛА в настоящий момент невозможно, признал 22 мая вице-премьер РФ Александр Новак. «На 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — сказал он.

За последний год крупнейшие энергетические компании России потратили не менее 1 млрд руб. на закупку средств противодействия беспилотникам, подсчитали «Важные истории» на основе тендеров «Роснефти», «Лукойла», «Башнефти», Славнефти» и «Транснефти».