Назван кандидат на пост главного тренера «Барселоны» 23.05.2024, 18:39

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Хави покинет пост?

Бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ганс-Дитер Флик станет новым тренером «Барселоны».

Об этом сообщает AS.

По информации источника, стороны достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Отмечается, что «Барселоне» осталось решить вопрос с Хави, к увольнению которого склоняется клуб.

Напомним, что в августе 2020 года «Бавария» во главе с Фликом разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов со счетом 8:2.