СМИ: Саудовская Аравия была причастна к терактам 11 сентября 2001 года 2 23.05.2024, 17:45

фото: Стэн Хонда

Нефтяные шейхи поддерживали «Аль-Каиду».

Более двух десятков лет считалось, что террористическая организация «Аль-Каида» под руководством Усамы бен Ладена самостоятельно спланировала и реализовала террористические акты 11 сентября 2001 года.

Однако новый 71-страничный судебный документ, оказавшийся в распоряжении издания The Atlantic, показывает, что к терактам также причастна Саудовская Аравия. В иске, который подали семьи жертв терактов к правительству Саудовской Аравии, адвокаты суммируют новые доказательства, включая конфиденциальные отчеты ФБР, сообщает BILD.

В частности, в документе говорится, что «Аль-Каиду» в ее атаках поддерживали в первую очередь нефтяные шейхи. Согласно докладу, чиновники саудовского правительства в то же время создали и управляли сетью агентов в Соединенных Штатах, которая помогла первой группе террористов проникнуть в США.

В досье также говорится, что саудовское правительство организовало прием, транспортировку и размещение террористов Халида аль-Михдара и Навафа аль-Хазми с момента их прибытия в Калифорнию 15 января 2000 года. Кроме того, чиновники из Саудовской Аравии, как утверждается, помогли им получить автомобиль и водительские права.

Саудовская Аравия отвергает эти обвинения и настаивает на том, что дело должно быть прекращено. Решение о том, будет ли иск принят к рассмотрению, должен вынести окружной суд Нью-Йорка.