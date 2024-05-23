До +28°С ожидается в Беларуси в пятницу 23.05.2024, 18:05

Будет преимущественно без осадков.

Порывистый ветер и до плюс 28 градусов будет в Беларуси 24 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преимущественно без осадков. Лишь днем по западу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, а днем по западу порывы усилятся до 14 м/с, местами при грозах — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, днем — плюс 22-28 градусов.