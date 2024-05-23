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В Червенском районе BMW влетел в школьный автобус

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  • 23.05.2024, 18:16
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В Червенском районе BMW влетел в школьный автобус

В автобусе ехали семеро детей.

Один человек погиб, еще два получили травмы при столкновении легковушки и автобуса в Червенском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 23 мая около 15.20 на трассе М4 Минск — Могилев. По предварительным данным, 44-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в попутный школьный автобус МАЗ, в котором перевозили семерых детей.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 42-летняя пассажирка, а также 13-летняя девочка из автобуса с телесными повреждениями были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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