Врач назвал продукт, который поможет сохранить зубы здоровыми 4.05.2024, 20:39

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Особенно полезным будет его употребление после сладкой пищи.

Сыр и другие молочные продукты при разжевывании стимулируют выработку слюны, которая может нейтрализовать кислоту на зубах и препятствовать развитию кариеса. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Майкл Мосли.

Врач объяснил, что сыр, молоко и йогурт богаты кальцием. Он принимает участие в поддержании кислотно-щелочного баланса полости рта и положительно воздействует на зубы, обеспечивая профилактику кариеса. Кроме того, молочные продукты (в особенности сыр) при разжевывании активизируют выработку слюны.

По словам врача, слюна нейтрализует кислоты и щелочи, которые могут оказывать негативное влияние на состояние зубов. В норме кислотность поверхности зубов меняется после каждого приема пищи. Однако если кислоты образуется слишком много — развивается кариес. Сыр нормализует водородный показатель (pH) среды полости рта, что позволяет избежать разрушения эмали и образования кариозных полостей.

Врач отметил, что особенно полезным будет употребление сыра после сладкой пищи. Дело в том, что сахар способствует образованию кислотообразующих бактерий во рту.