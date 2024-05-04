Еврокомиссия оценивает товары из Беларуси и России на предмет пошлин

Еврокомиссия оценивает товары из Беларуси и России на предмет пошлин1
- 4.05.2024, 20:28
Об этом заявил президент Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия в настоящее время оценивает, какая российская и белорусская сельскохозяйственная продукция может быть обложена высокими таможенными пошлинами. Цель ограничений — сократить поток такой продукции в Европу, пишет Delfi.
Гитанас Науседа подчеркнул, что ЕС нуждается в централизованном способе ограничить присутствие российской и белорусской с/х продукции на своём рынке. Если же страны, входящие в Евросоюз, будут вводить пошлины по-отдельности, запрещённые товары всё равно попадут на их рынки — через соседние территории.
- Мы можем, конечно, запретить ввоз российской и белорусской продукции, сельхозпродукции. Но я прекрасно понимаю, находясь в Европейском совете, что если мы запретим в каких-то странах, то они смогут проникнуть на рынок Евросоюза через другие страны, — отметил он.