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Ракетный удар по Крыму: серию попаданий в Алуште показали на видео

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  • 24.05.2024, 8:25
  • 4,060
Ракетный удар по Крыму: серию попаданий в Алуште показали на видео

ВСУ эффектно поразили цели.

23 мая ВСУ нанесли серию точных ударов по Крыму, били по целям в Ялте, Симферополе, Евпатории, Саках, Севастополе, Джанкое и Алуште.

Видео именно из последнего города опубликовали в Telegram-канале «Украина 365». На записи показали не менее четырех взрывов в Алуште, также можно заметить ответный запоздалый запуск ракеты, предположительно, системы ПВО оккупантов.

В крымских пабликах утверждают, что в направлении населенного пункта Гвардейское Симферопольского района по трассе на большой скорости проехали несколько «скорых» и пожарных машин.

Об ударе по Алуште заявил и «глава» Крыма Сергей Аксенов. В партизанском движении «Атеш» в то же время заявили, что украинские защитники попали, предположительно, по военному городку.

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