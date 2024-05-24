Ученые поняли, зачем обезьянам-носачам нужны их огромные носы 2 24.05.2024, 8:58

Важную роль сыграла среда обитания этих животных.

Обезьяны-носачи регулярно попадают в рейтинги самых нелепых животных планеты. Их выдающийся нос не только выглядит странно с эстетической точки зрения, но также долгое время ставил в тупик зоологов.

И вот группа исследователей из Австралии предложила достаточно убедительный ответ на вопрос, зачем природа одарила этот вид столь сомнительным украшением. Результаты исследования опубликованы в в журнале Scientific Reports.

Обезьяны-носачи или по-научному Nasalis larvatus — довольно крупные животные, которые обитают в мангровых лесах острова Калимантан (Борнео), разделенного между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Ученые из «соседней» Австралии провели 3D-сканирование 142 черепов носачей и еще трех родственных им приматов (для сравнения). Ученых особенно интересовали размеры и формы ноздрей, а также носовой полости у этих животных.

«Мы используем данные черепно-носовых исследований, чтобы оценить, нужны ли обезьянам-носачам большие носы для визуальных и/или акустических сигналов другим особям», — пояснили исследователи.

Проверка показала, что у самцов Nasalis larvatus носы в среднем на 26% больше, чем у самок. Причем у самцов нос продолжает расти после полового созревания, а у самок – нет.

Ученые подтвердили свою гипотезу, что большой нос является признаком полового созревания самцов и визуально показывает доминирующего самца в группе.

Кроме того необычное строение полостей носа позволяет самцам носачей издавать более глубокие и громкие звуки, что нужно для привлечения самок и в целом полезно в условиях густых мангровых зарослей, где обезьянам трудно находить друг друга визуально. Громкие вопли – достаточно эффективный способ коммуникации в непролазных зарослях.

Помимо привлечения «невидимых» в кустах самок раскатистый голос дает возможность носачам-самцам устраивать голосовые поединки без прямого мордобоя и так делить территорию и тех же самок.