ВСУ уничтожили уникальную технику РФ 24.05.2024, 9:14

1,412

Военный эксперт рассказал, о чем это свидетельствует.

На фронте украинские военные уничтожили редкий российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут». Эту технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе гусеничных тягачей с 2012 года для работы в арктических условиях. Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, за все время полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено только два таких снегоболотохода, причем оба - в 2022 году. Один - в конце марта, другой - в начале апреля.

«Появление столь уникальной техники в зоне БД в Украине в 2024-м году лишний раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компоненты ББМ, особенно с повышенными возможностями проходимости», - добавил он.

Коваленко подчеркнул, что это уже не первый случай, когда в зоне боевых действий уничтожается редкая техника России, которая иногда даже существует в единственном экземпляре.