Путин очень ограничен во времени 24.05.2024, 8:16

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Эксперт спрогнозировал новые действия Кремля.

Российская оккупационная армия наверняка предпримет попытку сломать украинский фронт. Наибольшая активизация противника возможна в течение летних месяцев.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. «Все говорят об окне возможностей, но у Путина осталась всего лишь форточка возможностей. Он очень ограничен во времени», – заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что планы врага устроить масштабное наступление в Украине летом будут реализованы. «Я считаю, что такие действия действительно планируются и они произойдут».

В этом контексте Сунгуровский отметил: похоже, что кремлевский диктатор Владимир Путин скорректировал свои планы через принятие решения о выделении помощи США Украине.

«Он рассчитывал, что помощь США вообще не дойдет до Украины, а сейчас рассчитывает на то, что ему удастся затормозить темпы ее поступления. Но факт в том, что такое вооружение уже поступает. Темпы его поступления станут решающим фактором – вместе с нашей мобилизацией, конечно», – подчеркнул эксперт.

«В течение следующих месяцев я ожидаю очень интенсивных, если не действий, то попыток РФ сломать наш фронт. К этому надо готовиться. Но готовиться мы должны, учитывая все происходящие с помощью союзников процессы и все процессы внутри России», – подытожил он.