Кения станет главным союзником США вне НАТО 24.05.2024, 8:34

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Соединенные Штаты Америки могут назначить Кению главным союзником Вашингтона вне НАТО. Такое решение вскоре намерен принять президент Джо Байден.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома после визита главы государства из Кении Уильяма Руто.

Если африканская страна будет названа главным американским союзником вне Альянса, тогда их отношения выйдут на новый уровень. Такой статус дают тем странам, которые имеют тесное и стратегическое сотрудничество с американскими военными и гражданскими в сфере обороны.

«Соединенные Штаты глубоко уважают вложение Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника за пределами НАТО», — говорится в сообщении.

К слову, как говорится далее в пресс-релизе, сотрудничеству Найроби и Вашингтона исполняется уже 60 лет и все это партнерство было основано «на общих ценностях, глубоком сотрудничестве и общем видении будущего».

22 мая появилась информация, что США передали Кении оружие на $60 млн, которое могли отправить Украине, о чем говорится в материале Politico. Речь идет про стрелковое оружие, боеприпасы и бронированный транспорт, которые будут использовать силы Найроби, находящиеся в Гаити.

При этом в Государственном департаменте США отметили, что такое решение Вашингтона никак не скажется на возможностях дальнейшей поддержки Украины.