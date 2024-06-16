Рубль – все? 1 Юрий Сиротюк

16.06.2024, 21:51

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Россиянам следует вспоминать опыт конца СССР.

Рубль все. США внесли в санкционный список «Московскую биржу», Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После попадания под санкции с 13 июня биржевая торговля долларом и евро в России приостановлена. Российский рубль не является свободноконвертируемой валютой. Также Минфин США заявил, что готов ввести любые санкции против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе со «Сбербанком» и ВТБ.

На практике это означает, что теперь рубль будет стоить меньше, чем бумага, на которой она изготовлена. При отсутствии биржевых котировок, курс рубля будет устанавливаться волюнтаристскими решениями Центробанка России. Следовательно, рубль снова стал деревянным, российская экономика будет задыхаться от нехватки валюты, международные расчеты будут существенно усложнены, а российская военщина не так легко сможет воспользоваться доходами по продаже энергоносителей. Искусственная установка курса рубля сможет привести к галопирующей инфляции.

Курс доллара и евро на черном рынке будет существенно отличаться от официально установленного. Следовательно, граждане, которые оказались перед риском сразу обеднеть, бросятся скупать золото, ценные металлы, иностранную валюту и сметать любые ценные товары с полок магазинов. На утро 13 июня некоторые обменники уже выставили курс 200 рублей за один доллар. Очевидно, что авторитарный режим административными и карательными методами будет пытаться гасить валютную панику и удерживать стабильность «деревянного» рубля.

Теперь единственным условно объективным мерилом стоимости российского рубля будет котировка пары «рубль-юань». Это означает практически полную зависимость России от Китая.

Серьезные проблемы ожидают владельцев валютных сбережений в банках и кампании, занимающихся экспортно-импортными операциями. История биржевой торговли в России практически прекращена. Фондовый рынок страны становится полностью внутренним. Дочери иностранных банков, таких, например, как «Райффайзен», будут вынуждены прекратить свою деятельность в России.

Уровень первой волны шока, которую российские власти пытаются погасить успокаивающими заявлениями и силовым давлением, иллюстрирует комментарий Дмитрия Медведева: «США и их зас**ные союзники – объявили нам войну без правил». Поэтому в угаре тупой бессильной злобы Медведев предлагает «каждый день пытаться нанести максимальный ущерб тем странам, которые ввели против России санкции. Ущерб во всем, в чем можно навредить. Ущерб их экономикам, их институтам, их руководителям. Ущерб благосостоянию их граждан».

Причем слова Медведева должны заинтересовать Международный уголовный суд в Гааге, потому что он призывает «помогать дезорганизации муниципальных властей из-за взрыва преступности в крупных городах». «Устройство социальных взрывов», жесткую информационную войну: «надо вбрасывать в их информационную сферу самые зловещие ночные страхи… Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут различить дикую выдумку от реалий дня»… в общем, один из руководителей России публично опубликовал реальную стратегию войны России против Запада и шок, в котором оказались власти после потери рублем статуса свободноконвертируемой валюты.

Россия движется к полной зависимости от Китая. Теперь финансовые показатели Китая и курс юаня становятся главными триггерами для российской экономики, то есть фактически речь идет о потере финансового суверенитета.

Параллельно с этим введены новые санкции в сфере IT. С 12 сентября в Россию запрещен экспорт, продажа, поставка из США, а также из-за третьих стран услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных секторов для программного обеспечения любому лицу в России. Санкции ударят по ослаблению промышленных возможностей предприятий и по программному обеспечению для управления производством, ресурсами, планированием, проектированием. Попытки обхода санкций путем теневого параллельного импорта будут жестко останавливаться.

Третьим болезненным шагом планируется выделение Украине на ближайшем саммите G7 50 миллиардов долларов до конца нынешнего года за счет прибыли от замороженных российских активов. А заодно мировые лидеры обсуждают идею установления лимита цены продажи российской нефти в 20 долларов.

Все эти шаги вместе – это самый болезненный экономический удар по России со времени ее захватнической войны в Украине. Российская экономика, лишенная инвестиций, технологий, сползает в ужасающий кризис, в финале которого технологическая отсталость и полная зависимость от Китая. А российским гражданам следует вспоминать опыт конца СССР, очереди, дефициты, галопирующая инфляция и экономика, способная производить только фанерные танки и цинковые гробы…

Юрий Сиротюк, Facebook