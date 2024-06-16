Зеленский рассказал, почему ультиматум РФ стал большой ошибкой Москвы 1 16.06.2024, 22:25

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Владимир Зеленский

Все усилия российской пропаганды были перечеркнуты.

Перед проведением саммита мира в Швейцарии Путин совершил ошибку, которая выгодна и очень полезна для Украины. Как пишет «Диалог», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на ультиматум Путина, выдвинутый накануне в пятницу в Москве перед проведением саммита мира.

Путин потребовал передать ему контроль над четырьмя областями Украины в обмен на прекращение огня. Зеленский подчеркнул, что ошибка Путина показала миру, что со стороны России нет никакого реального желания прекратить войну. Фактически все усилия российской пропаганды были перечеркнуты. По его словам, для многих стран на саммите российский ультиматум окончательно развеял иллюзии.

«Это ошибка, которая для нас полезна. Здесь за кулисами страны говорили, что этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, умножено на ноль. Это говорили все страны, даже те, которые имеют другой взгляд или имели. И это для нас тоже успех», - отметил Зеленский.

На протяжении последних двух лет Россия активно использует тактику, заключающуюся в постоянном обсуждении мирного соглашения, пытаясь побудить Запад к давлению на Украину с целью проведения невыгодных переговоров и уменьшения военной поддержки. Эта стратегия направлена на создание иллюзии готовности к мирному урегулированию конфликта, что должно заставить западные страны пересмотреть свою позицию и ослабить помощь Украине.

Однако, несмотря на риторику о мире, Москва активно накачивает свою военную машину и не намерена останавливаться в войне. Продолжается мобилизация ресурсов и увеличение военного потенциала, что свидетельствует о намерении России продолжать агрессию и расширять свои позиции. Таким образом, действия России говорят об отсутствии реальных намерений прекратить боевые действия, а мирные переговоры используются как инструмент для достижения стратегических целей, включая дестабилизацию Украины и снижение международной поддержки её обороны.