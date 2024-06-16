Синоптики пообещали белорусам возвращение «настоящего лета» с +32°С 1 16.06.2024, 10:33

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Надолго ли?

Синоптики озвучили прогноз погоды на следующую неделю, 17-23 июня. По их словам, после достаточно прохладного периода с холодными ночами и весьма скромными для июня суточными максимумами в Беларусь, наконец, возвращается «настоящее лето» с тридцатиградусной жарой. Узнали, когда ждать потепления, прекратятся ли ливни с грозами, уже наделавшие беды на уходящей неделе и надолго ли задержится жаркая погода.

Как рассказали авторы Telegram-канала о погоде Nadvorie, в эти выходные на Беларусь начал наступать очередной южный циклон с центром над Крымом. Это из-за него Гомельщину опять накрыли дожди с грозами, но именно тот циклон, по словам специалистов, сулит Беларуси заметное потепление.

«В дальнейшем с продвижением южного циклона на север на территорию республики начнет распространятся более теплая и неустойчивая воздушная масса с юга Европейской территории России. Настоящее лето вновь возвращается», — заверили специалисты.

Уже к вечеру воскресенья, 16 июня, Черноморский дождливый циклон «Н» сместится на север, а Беларусь окажется «втянута в его циркуляцию», что означает новую порцию ливней с грозами при температуре воздуха +22..+25°С.

«Поинтереснее погодка будет, когда циклон переместится на север и его центр окажется в районене Брянска, Россия. Это произойдет к полудню понедельника, 17 июня: грозы и ливни на восточной половине страны, местами даже весьма интенсивные», — рассказали авторы Telegram-канала Nadvorie.

Продвижение Черноморского циклона «Н» 16 июня 2024 года

По прогнозам специалистов, 16 июня поступление холодного воздуха в Беларусь прекратится и «воздух прогреется до нормы», а ближе к среде, 19 июня, к западу страны приблизится «волна очень жаркого воздуха», в результате чего в дневные часы воздух в отдельных районах может прогреться до +29..+32°С.

Однако, по мнению специалистов, такая жара в Беларуси не задержится. Такого же мнения придерживается и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. В своем еженедельном прогнозе на телеканале ОНТ он заявил, что лишь в середине следующей недели белорусов ждем жаркая погода, а средняя температура поднимется выше климатической нормы. По его словам, в четверг, 20 июня, температура воздуха может достигать +27…+33°C, в пятницу, 21 июня — до +26…+32°C и только при дождях она будет опускаться на 3-5 градуса ниже.

«Но рассчитывать на долгий период сухой и устойчивой погоды, увы, не приходится. Атмосферные фронты и неустойчивые влажные воздушные массы по-прежнему будут приносить с собой дожди, грозы и порывистый ветер», — предупредил Рябов.

По его словам, уже в следующие выходные, 22-23 июня, в Беларусь вернется переменная облачность, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидаются ночные туманы. Ночная температура при этом будет колебаться в диапазоне +11…+17°C, а дневная в субботу не поднимется выше +21…+27°C по стране, в воскресенье — в диапазоне +20…+27°C.

Вот какой прогноз по средней дневной температуре на неделю озвучил Дмитрий Рябов для белорусских регионов.