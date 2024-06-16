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В Лиде силовики устроили хапун на частном заводе

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  • 16.06.2024, 21:58
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В Лиде силовики устроили хапун на частном заводе

Задержали как минимум пять работников.

По меньшей мере пять работников металлотканого завода Haver BY были задержаны в результате рейда силовиков в Лиде, сообщает zerkalo.io со ссылкой на приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Как сообщили пропагандисты, на частном предприятии 14 июня прошла «отработка экстремистов». В опубликованном ролике видно, как силовики с автоматами и в полном обмундировании врывались в цеха, оттаскивали рабочих от станков, укладывали на землю и заводили руки за спину.

На каком основании были задержаны работники и каков их процессуальный статус — не сообщается.

ООО «ХАВЕР BY металлотканый завод» — дочернее предприятие немецкого концерна Haver & Boecker OHG, сообщается на сайте предприятия. Завод занимается производством металлических сеток.

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