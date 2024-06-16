Политолог: Дела у россиян обстоят не так хорошо, как они пытаются это представить 16.06.2024, 21:29

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Большое наступление и прорыв фронта выглядят сейчас как невыполнимые амбиции РФ.

Не так давно российский диктатор Владимир Путин озвучил ряд возможных переговорных позиций с Украиной. По словам политолога Игоря Рейтеровича, многие предложения Путина абсолютно неприемлемы. Однако, по его мнению, Кремль готов довольствоваться реализацией даже незначительной части из них, пишет comments.ua.

«Разговоры Кремля о готовности к переговорам коррелируют с ситуацией на фронте. С одной стороны Россия пытается продемонстрировать всему миру способность продолжать наступление, захватывать новые территории и продвигаться вперед. С другой стороны, мы видим, что дела у россиян обстоят не так хорошо, как они пытаются это представить. В реальности мы видим, как наступление России выдохлось. Наступление россиян на Харьковщине остановилось», — отметил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, у Кремля не хватает ресурсов, чтобы переломить ситуацию на фронте.

«У РФ, безусловно, есть ресурсы, чтобы держать фронт. Однако большое наступление и прорыв фронта выглядят сейчас как невыполнимые амбиции РФ», — добавил политексперт.