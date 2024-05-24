В Крыму разгромлена база ФСБ РФ под Алуштой 4 24.05.2024, 8:13

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Стали известны новые подробности о массированном ракетном налете.

Вечером 23 мая на всей территории оккупированного Крымского полуострова население жаловалось на взрывы в небе и на земле.

Среди прочего, произошел прилет неизвестного средства поражения по базе РФ под Алуштой на южном берегу. Кроме того, было громко в месте базировании 126-й бригады береговой охраны.

О деталях массового налета неизвестных ракет или беспилотников рассказали в мониторинговом Telegram-канале «Крымский ветер».

Первое сообщение о взрывах в Крыму появились в 22:14 23 мая. Жители полуострова, на которых ссылаются авторы канала, слышали громкие звуки между Севастополем и Саками. Ориентировочно, над регионом могли работать силы ПВО по неизвестным целям. Возле одного из населенных пунктов насчитали 15 взрывов.

Впоследствии ареал взрывов расширился. В Telegram-канале перечислили населенные пункты, из которых поступали жалобы: Гвардейское, Алушта, Перевальное, Ялта, Орловка, Белогорское, Севастополь, Бахчисарай, Джанкой. Если обозначить населенные пункты на карте, то можно увидеть, что неизвестные ракеты или дроны прилетели по всей площади полуострова, кроме крайнего востока.

В соцсетях сообщили, где именно взрывалось. Одна из возможных точек ударов — база ФСБ РФ неподалеку от Алушты. Еще одна возможная точка попадания — место дислокации 126-й бригады береговой охраны ВС РФ.

Между тем появились кадры с места взрыва под Алуштой. Можно увидеть яркое зарево и удивленные возгласы местного населения. Перед этим на другом видео было слышно два взрыва и звуки полета, как предполагают, беспилотников.

Позже появились официальное объяснение «главы» оккупационной администрации РФ в Крыму Сергея Аксенова. Он признал два попадания: в Севастополе и в Алуште.

Минобороны РФ и «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев пока не комментировали взрывы в Крыму 23 мая.