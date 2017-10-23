Как новые Остапы Бендеры «разводят» белорусов на ненужные услуги 6 23.10.2017, 9:12

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Главное – внимательно читать то, что напечатано мелким шрифтом.

Совместить домашние компьютеры с оптоволокном за внушительную плату обещают ушлые дельцы, хотя оптоволокно не вызывает «перегревов» и прочих проблем с компьютерной техникой. Как не попадаться на подобные разводы и что делать, если тебя все же обманули — в материале mlyn.by.

Обычный телефонный звонок.

– Здравствуйте! Вашему компьютеру больше одного года? – прозвучал вопрос, обращенный к жительнице Боровлян. На том конце провода даже знали ее имя-отчество.

– Да, уже лет пять, – ответила Анна Игнатьевна.

– В таком случае вам необходимо провести диагностику сетей для подключения высокоскоростного интернета. Это государственный проект, связанный с прокладкой оптоволокна по всей Беларуси. Вы будете дома через полчаса?

Анна Игнатьевна ответила утвердительно. С компьютером она пока на «вы», лишь недавно научилась отличать системный блок от монитора, а такие люди, как известно, – главная «добыча» кибермошенников.

Пришедший мастер – молодой и, как показалось, компетентный, – уверенно потрогал провода, продемонстрировал глубокие познания в области Wi-Fi, употребляя слова «роутер» и «провайдер». Затем присел за компьютер и принялся активно «гонять вирусы». Спустя 5 минут «мастер» заявил, что процессор на последнем издыхании, видеокарта тоже не в лучшем состоянии, а значит, за ними нужно наблюдать. Якобы потеря данных очень даже вероятна. А вот если хозяйка компьютера подпишет с его компанией договор, то беду удастся предотвратить. Дескать, все очень серьезно: из-за подключения новых абонентов к оптоволокну нагрузка на компьютер сильно увеличится и риск «перегорания» возрастет. Рассчитываться за услугу можно помесячно (как за телефон), а можно отдать наперед всю сумму за год. Однако в любом случае необходима предоплата – для подтверждения серьезности клиента.

– Сколько? – поинтересовалась Анна Игнатьевна.

– Строго по тарифу, – ответил молодой человек, – двести рублей.

– Немало! – вздохнула хозяйка. – Денег жаль, конечно, но что делать, если постоянная компьютерная помощь такому «чайнику», как я, действительно нужна.

Она уже взяла в руки договор, чтобы его подписать, да, на счастье, позвонил сын, который сразу все понял и объяснил маме: им полгода назад подвели оптико-волоконный кабель (желтенький такой проводок), есть и высокоскоростной интернет. Так что непрошеного гостя пристыдили и выставили за дверь.

Главное – что напечатано мелким шрифтом

«Отпетые мошенники»… Других слов на ум не приходит, когда узнаешь, сколько спецов занимается «разводом» неискушенных граждан. Идеи у наследников Остапа Бендера просто фонтанируют. Сегодня они ставят фильтры, завтра регулируют стеклопакеты, послезавтра ремонтируют почтовые ящики. Уже и «потолочники» появились – обмеряют подвесные потолки, и «сантехники», увеличивающие… напор воды. Дождались и лже-доверенных лиц банков, которые «проводят акции» через ЕРИП. Трудно представить, что будет твориться с программами и драйверами, если подобных мошенников подпустить к компьютеру…

Работа каждого лохотронщика, как правило, начинается с разведки. Не случайно в телефонном разговоре сразу уточняется возраст компьютера. Если ему меньше года, то наверняка он на гарантии и «втюхать» в этом случае ремонт будет проблематично.

Второй этап – всеми хитростями склонить потенциальную жертву к подписанию липового договора об оказании услуги. При этом важно тут же получить наличку и быстренько с ней удалиться, чтобы человек не успел опомниться, а потом пусть он ходит по обществам защиты прав потребителей и прочим инстанциям. Вернуть уплаченное все равно не удастся, даже через суд. Это гарантируют пункты, специально напечатанные мелким шрифтом. Чаще всего там говорится об автоматическом расторжении договора (хоть на следующий день), если хозяин не обеспечил доступ к обслуживаемому оборудованию. «Вы видели пропущенный звонок на телефоне? Не видели? А ведь с вами пытались связаться – диспетчер может показать скрин-шот. Мы не намерены нести ответственность за то, что вы не дружите со своим мобильником и делаете невозможной профилактику».

Несуществующие госпрограммы

Почему же наши граждане позволяют ловкачам себя обманывать? Потому что это армия талантливых артистов и тонких психологов, умело спекулирующих на доверии граждан государственным структурам. Чтобы навязать ненужную услугу и, следовательно, опустошить чей-то кошелек, лохотронщики ужом изовьются, проявят максимум красноречия. Невольно вспомнился забавный случай, когда семью пенсионеров из Солигорска уговорили установить фильтр очистки воды, используемой… в унитазе, поскольку фильтр на кухне уже был. Мошенники ловко маскируются под кого угодно – работника ЖЭСа, водоканала, почты и даже представителя банка (это когда вы неожиданно «выигрываете приз», совершая платежи через систему ЕРИП).

К сожалению, из-за излишней доверчивости наших людей бессовестный обман зачастую срабатывает. Видимо, виноват стереотип мышления: если специалисты ЖЭС устанавливали счетчики потребления воды, значит, они и к фильтрам имеют отношение. Если у нас на слуху весть о том, что в стране реализуется госпрограмма по прокладке оптоволокна в жилой сектор, то почему не может быть госпрограммы по диагностике компьютерных сетей?

Защити себя сам

Можно ли найти какую-то управу на бессовестных дельцов и привлечь их к ответственности? Вопрос мы направили в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Увы, оттуда в редакцию пришел неутешительный ответ: «Звонки по телефонам с приглашениями граждан на презентации-продажи дорогостоящих товаров (косметики, кастрюль, постельного белья и т. д.), а также навязывание услуг (ремонт окон, компьютеров, установка фильтров и т. д.) расцениваются как рассылка рекламы. Рассылка же рекламы в Беларуси допускается лишь с согласия гражданина. Рекламораспространитель обязан по первому требованию абонента или адресата незамедлительно ее прекратить».

В противном случае последует штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. И далее – по поводу поразительной осведомленности посторонних лиц, владеющих конфидециальной информацией (фамилия, имя, отчество и номер мобильника): «Операторы электросвязи вправе создавать базы данных об абонентах в справочно-информационных целях, создавать и распространять справочно-информационные издания, реализовывать указанную информацию третьим лицам по договорам в справочно-информационных целях.

Но при этом обязательным условием использования сведений является письменное согласие абонента, которое он должен дать при заключении договора на оказание услуг электросвязи. В целях защиты прав неопределенного круга потребителей по письменному указанию министерства РУП «Белтелеком» внес изменения в типовую форму договора на представление третьим лицам баз данных абонентов, с тем чтобы эти базы использовались именно для справочно-информационных нужд».

Разъяснение достаточно развернутое. Но жизнь не стоит на месте. Вспомним Остапа Бендера, который знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Не стать жертвой расплодившихся лохотронщиков может помочь только одно: внимательность и осмотрительность.

Компетентно

Официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько:

– Никто из наших сотрудников не помнит случая, чтобы подача гражданином заявления о некачественной или слишком дорогой услуге закончилась бы возбуждением уголовного дела. Пострадавшие от «агрессивного» маркетинга не представляют доказательств совершенного по отношению к ним правонарушения. Схема такого рода лохотронов пришла к нам из России и отработана до мелочей. Менеджерам фирм, которые занимаются телефонными обзвонами, выдаются разговорники. В них – перечень безопасных фраз, при использовании которых фирма не «попадет под статью», если даже в суд будет передана запись разговора. Представители подобной структуры никогда не скажут абоненту четко, что они работники водоканала, ЖЭСа или банка. Скажут как-нибудь уклончиво: «мы работаем с водоканалом» или «мы от водоканала». Могут поинтересоваться: «Вы слышали о такой-то госпрограмме?» Ну а поступит на них жалоба, директор станет извиняться, что менеджер ошибся, перепутал, неправильно представился, внес случайно отсебятину, а в доказательство покажет тот самый сборник заготовок.

Еще они нечетко называют ту организацию, которую якобы представляют. Спросите любого гражданина: как правильно именуются городские электросети? Редко кто ответит. А для суда эти нюансы имеют первостепенное значение.

Делают обзвоны и ходят по квартирам зачастую молодые люди, официально не оформленные в конкретной фирме. И если кто-то из них «влипнет», от него фирма сразу же откажется: дескать, такой никогда здесь не работал.

Так что десять раз подумайте, прежде чем пускать к себе посторонних.