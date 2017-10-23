«Польское радио»: В Минске прошел Марш рассерженных белорусов 1 23.10.2017, 11:47

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Фото: «Наша Ніва»

Следующая акция планируется на 25 марта 2018 года, когда будет праздноваться столетие БНР.

В Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 под руководством одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. На Марше выдвигались требования об отмене декрета о «тунеядцах», повышении зарплат и пенсий, борьбе с дедовщиной и насилием в армии. Акция не была санкционирована властями, но Николай Статкевич заранее предупредил власти о ее проведении. 16 октября политик отправил в Мингорисполком уведомление о проведении акции, передает «Польское радио».

Статкевич предложил городским властям «выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия». В акции приняли участие несколько сотен человек. На завершение Николай Статкевич поблагодарил всех, кто пришел на Марш, назвав этих людей солью земли.

По словам одного из лидеров БНК, следующая крупная акция планируется на 25 марта 2018 года, когда будет праздноваться столетие БНР. Акция состоится на площади Якуба Коласа и будет своего рода финалом кампании «Власть — народу!».

Статкевич отметил, что мероприятия в рамках этой кампании будут проходить в регионах. Формат акций пока определяется.

Некоторые активисты, которые наверняка приняли бы участие в акции, отбывают административные аресты. Так, 11 октября для отбытия наказания по ранее вынесенным судебным решениям в Минске были задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Они осуждены на 15 суток за участие в Акции предупреждения против учений «Запад-2017», которая прошла в Минске 8 сентября. 13 октября на 10 суток был арестован координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

За участие в этой же акции на пять суток осужден и сам Николай Статкевич, однако после суда его не задерживали. Политик не исключал, что он будет задержан незадолго до акции.

Яшчэ до начала акции сообщалось, что в регионах задержали нескольких человек, которые собирались ехать на Марш. Это, например, активист профсоюза РЭП Григорий Грик. Его задержали в Барановичах на перроне вокзала перед посадкой в поезд. Задержание проводили сотрудники милиции в гражданском.

Утром 21 сентября в Молодечно задержали председателя Минской областной организации Белорусской социал-демократической партии Александр Абрамович.