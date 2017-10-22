Известный блогер опубликовал сильные кадры с Марша рассерженных белорусов 2.0 7 22.10.2017, 10:25

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Что увидел 21 октября в центре Минска разоблачитель советской полуправды Максим Мирович.

Вчера в Минске прошла акция протеста против Лукашенко, названная Марш рассерженных белорусов 2.0.

Активисты призвали власти начать решать проблемы в экономике и наконец-то отменить так называемый «Декрет о тунеядцах», который в настоящее время приостановлен, но полностью не отменен.

Вторая очень важная тема, которую было решено поднять на акции — это произвол в белорусской армии из-за дедовщины. Не так давно в военной части в Печах под Борисовом произошло убийство солдата, которое власти долгое время пытались списать на «самоубийство», и начали серьезное расследование только после того, когда начала подниматься волна протеста в блогах и СМИ.

Несмотря на плохую погоду, на «Марш рассерженных белорусов 2.0» вышло несколько сотен человек.

Вот каким его увидел известный блогер, разоблачитель советской полуправды Максим Мирович:

02. Акция началась приблизительно в 14 часов, я подъехал чуть позже. Народ собирался не на крыльце Дворца республики, как обычно, а чуть поодаль, ближе к знаку «нулевой километр» на проспекте.

03. Активисты с плакатами, призывающие освободить политических заключенных.

04. Протестующие несут растяжку «Лукашеску, ты урод, хватит грабить наш народ». Такое написание фамилии — видимо, нак на румынского кондукэтора Чаушеску. Еще было несколько плакатов с вопросом «Где наши 500 баксов» — с намеком на то, что Лукашенко давно обещал среднюю зарплату по Беларуси в эквиваленте $500, но этого как не было, так и нет. Вообще «папиццот» — это такой отдельный белорусский мем.

05. Известный блогер Роман Протасевич, ведет фото-стрим в твиттер. Рома отсидел 15 суток после протестов в марте.

06. Парень с бело-красно-белым флагом приехал в Минск из Лунинца — «Разве наши матери рожали детей ради того, чтобы их мордовали в армии? Если бы в оппозиции не подняли тему с убийством, все замяли бы, как всегда. А если еще раз такое случится — мы полстраны на улицу выведем!»

07. Колонна идет по проспекту в сторону площади Независимости, скандирут «Жыве Беларусь» и «Лукашенко, ты урод, хватит грабить наш народ».

08. «Нет декрету номер три — Лукашенко, уходи!»

09. Парень с портретом политзаключенного — «Я пришел, чтобы выразить поддержку этим людям. Я надеюсь, что если и меня вдруг посадят — меня тоже поддержат».

10. Все происходящее снимают на камеры «тихари» в гражданском, переговариваясь друг с другом по рации.

11. «Оперативная съемка» с крыльца гостиницы Минск. В левом ухе сотрудника можно увидеть наушник с витым проводом, точно как у агента Смита в фильме «Матрица»)

12. Операторы телеканалов снимают проходящую колонну протестующих:

13. Финальная точка марша — площадь Независимости. Шутим с Ромой Протасевичем о том, что хороший у дамы зонтик для российских СМИ, как раз нужные цвета — можно рассказать про «Правый сектор» и «бендеровцев».

14. На площади тем временем власти включили из репродукторов какую-то бравурную музыку а-ля Лев Лещенко, с бессмысленно-«патриотическими» словами вроде «МИНСК ЭТО НАША СВОБОДА, МИНСК ЭТО НАША ПОБЕДА». Все для того, чтобы заглушить выступления активистов.

15. Журналисты берут интервью у девушки с плакатом «Белорусская армия — серийный убийца».

16. Нина Богинская, постоянная участница протестных акций:

17. На марше был и парень с символикой российского оппозиционера Мальцева на майке.

18. Парни с бело-красно-белым флагом.

19. Николай Статкевич, бывший кандидат в президенты и политзаключенный, дает интервью: «Мы заставим эту преступную и хамскую власть уйти! Мы будем продолжать наш протест! Главная акция пройдет 25 марта на площади Якуба Коласа, в день 100-летия объявления Белорусской Народной Республики».

20. Бдительные тихари тоже записывают всех интервьюируемых: