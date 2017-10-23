Минчанам за $500 продавали абонементы в неcуществующий спортивный клуб 3 23.10.2017, 15:05

Российский фитнес-клуб должен был открыться еще в феврале.

Более 30 минчан пытаются вернуть свои деньги за купленные абонементы в спортивный зал, который планировалось открыть в составе строящегося ФОЦ на Рафиева.

Российский фитнес-клуб должен был открыться еще в феврале. Год назад застройщик заявлял о готовности комплекса на 95%, но центр и фитнес-клуб все еще закрыты, пишет citydog.by.

Среди пострадавших – минчанка Тамара Буча, которая заплатила за безлимитный абонемент 990 руб.: «Сейчас я хочу, чтобы мне вернули деньги».

Минчанин Михаил в ноябре прошлого года в ТЦ «Магнит» в точке продаж купил годовой анлим «все включено» за 850 руб. «Купился на то, что бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. В итоге прошел практически год, где мои деньги, неизвестно, спорткомплекс закрыт, на связь никто не выходит. Я пытался звонить по их номерам, никто не отвечает».

Судя по сюжету, ситуация пока никак не развивается, но Михаил грозит милицией и судом и безуспешно пытается дозвониться владельцам клуба.