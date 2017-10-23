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Как выглядят самые маленькие квартиры в Минске

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  • 23.10.2017, 18:15
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В столице есть жилье всего в 21 квадратный метр.

Великие тайны и удивительные архитектурные решения порой скрываются в домах старого жилого фонда. Если открыть базу квартир на продажу, можно найти варианты, способные вызвать приступы клаустрофобии. К примеру, в Минске есть жилье всего в 21 кв. м. Ненамного большие по размеру квартиры разбросаны по всему городу. И если сегодня в новостройках такие малогабаритки можно купить по невысокой цене, то владельцы вторичных маленьких квартир в своем ценообразовании не скромничают, пишет «Онлайнер».

Вот она, самая маленькая квартира, найденная в Минске. Ее площадь — всего 21 кв. м. Крошечная кухня, крошечная комната, крошечный санузел — вот и все жилье. Благо есть балкон. Квартира находится в кирпичном доме 1974 года постройки. И хоть стоит он не в центре города (на улице Солнечной), цена метра очень даже внушительная — около $1400. Общая стоимость квартиры — $31 500.

Еще одна рекордно маленькая квартира продается в кирпичном доме 1960 года постройки на улице Богдановича. Ее площадь — 22 метра. Зато высота потолков 3 метра. «Продам уютную и милую квартиру с хорошеньким ремонтом в тихом и уютном местечке, в центре города! Есть оборудованный подвал. Инфраструктура на высшем уровне!» — значится в объявлении. Квартира оценена в $36 тысяч, что значит — $1600 за метр.

Немало малометражек и в относительно недавних новостройках. В доме 2011 года постройки на Неманской выставлена на продажу квартира площадью 27,8 кв. м. Стоимость вполне себе как у «двушки» — $50 тысяч. Получается, метр покупателю обойдется в $1800. «Однушка» примечательна тем, что в ней выполнен современный ремонт, который не нуждается в обновлении.

Когда речь идет о жилье в историческом центре, все его остальные характеристики отходят на второй план. Главное — местоположение. Вероятно, из такого принципа исходили владельцы квартиры на Интернациональной. Ограниченное пространство площадью 25 кв. м оценено в $57 тысяч, что значит — $2280 за метр. Как квартира выглядит изнутри, секрет, в объявлении размещены только рендеры. Зато понятно, что из-за потолков высотой 3,8 метра есть возможность сделать мансардный этаж для размещения спального места.

Еще одна квартира, метраж в которой компенсируется качественным ремонтом, располагается на улице Ленина. Ее площадь — 25 кв. м. Правда, цена более чем сомнительная — $72 тысячи ($2880 за «квадрат»). «Центр города. Вход в подъезд с улицы Ленина. Свежий ремонт. Отличная инвестиция (сдача в аренду посуточно). Окно в тихий двор», — пишет собственник.


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