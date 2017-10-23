Ольга Николайчик: Милиционер написал в протоколе «Лукашенко, ты урод!» 2 23.10.2017, 19:48

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Активистка рассказала о забавном случае в отделении Центрального РОВД.

Марш рассерженных белорусов 2.0 не обошелся без задержаний. Ольга Николайчик и Артем Черняк были отвезены в отделение милиции, где на них был составлен протокол, как на активных участников несанкционированного шествия.

Об обстоятельствах задержания оппозиционных активистов с Ольгой Николайчик побеседовало «Радыё Рацыя».

- Во время акции вы чувствовали, что вам грозит опасность, что за вами следят?

- Начну с того, что накануне арестовали всех моих соратников - это Григорий Грык из Барановичей, Шарендо из Бреста, Рубцов из Гомеля, Максим Винярский, Афнагель, всех их арестовали. Ко мне приходили в 6 утра за неделю до начала акции, cтучали в окна, двери. Я живу в частном секторе, я думала вынесут стекла. Я не открыла, они ушли. В день самой акции я рано вышла из дома, у меня была большая растяжка, которую я решила вынести на акцию. Я была вынуждена рано выйти из дома, потому что знала, что за мной придут. У меня также были портреты политзаключенных, поэтому я просто не имела права не дойти. Когда я минут за 20 пришла на Октябрьскую площадь, то там еще никого не было, после появился Статкевич. Я радовалась, что донесла «реквизит», все получилось как надо.

- В какой момент начались задержания?

- После митинга возле костела, когда Статкевич его закончил, надо было сложить растяжку. Я ее сложила и положила в сумку. В какой-то момент я увидела, как один человек в штатском показал другому глазами на меня и кивнул. Активист Артем Черняк из «Европейской Беларуси» нес большую колонку, а я растяжку. Подошли к костелу, но он был закрыт. Мы хотели пройти через храм и выйти через другой выход. Потом мы пошли к гостинице «Минск». Около отеля в машину посадили Артема, а меня уже пригласили культурно. Подошел омоновец в форме, я спросила у него документы, он без вопросов показал и сказал: «Пройдемте, пожалуйста, в микроавтобус». Я говорю: «Ну хорошо», так как сзади стояли три человека в штатском, спереди двое в форме, было бессмысленно отказываться. Я села в авто, привезли в Центральный РОВД. Подержали меня несколько часов, растяжку забрали. Причем смешно было, написали в протоколе: «Лукашенко, ты урод!». То есть сам милиционер пишет на своего «президента» «Лукашенко, ты урод!". Второй к нему подходит, читает: «Придурок, что ты написал? Какой Лукашенко? Иди растяжку почитай. Там написано «Лукашеску, ты урод!». Они так спорили, переписывали этот протокол. В протоколе сейчас написано как надо: «Лукашеску, ты урод! Хватит грабить наш народ!». Они забрали растяжку и портреты.

- Как к вам относились милиционеры в отделении?

- В этот и в прошлый раз на удивление они были адекватными. В прошлый раз меня перед 8 сентября на сутки забросили в Первомайский РОВД. Они были адекватными, в этот раз они вели себя более-менее адекватно, хотя видно, что им хотелось похамить, им хотелось как всегда, пришлось вести себя со мной адекватно. Наконец-то до них дошло, что я могу и в прессу написать, могу написать и в международные СМИ, это их, конечно, беспокоит.

- Вас с Артемом Черняк вместе отпустили? И через сколько времени?

- Через несколько часов они меня пригласили прогуляться по коридору, гуляли мы гуляли, наконец дошли до выхода. Я подумала, что повезут на Окрестина, а он открыл дверь и говорит: «Выходите, выход там». Стоит Леня Кулаков, Артём, который только что вышел, и я. Уже подъехала активиста Светлана Коваленко, сфотографировала нас, и мы пошли.