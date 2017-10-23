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На десятки миллиардов

  • 23.10.2017, 21:38
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Правозащитник рассказал, как наказать Кремль за войну в Украине.

Россия может пойти на приостановку участия в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в надежде избежать расплаты по искам Украины за войну на Донбассе и аннексию Крыма.

Такое мнение "Обозревателю" высказал председатель правления "Международной Лиги защиты прав граждан", правозащитник Эдуард Багиров.

"Дело в том, что ЕСПЧ не подчиняется политическому режиму России. А там прекрасно понимают, что в ближайшее время в судах примут десятки решений, в том числе прецедентного характера, против России в интересах Украины", — сказал Багиров.

По мнению правозащитника, солидарный иск против России потянет на несколько десятков миллиардов долларов.

"Поэтому в Кремле создают такой себе правовой зонтик и надеются, что это будет действовать. Но зря, потому что им придется выплачивать компенсацию материальными активами, которые находятся за рубежом и остались после распада СССР", — резюмировал Багиров.

Ранее о возможном выходе России из ЕСПЧ сообщили ведущие СМИ РФ.

Напомним, Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело, связанное с оккупацией Донбасса.


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