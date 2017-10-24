закрыть
24 октября 2017, вторник, 8:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Еврокомиссия придумала, как «перекрыть» России «Северный поток-2»

  • 24.10.2017, 7:36
  • 2,171

На проект могут распространить нормы Третьего энергопакета ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает dpa со ссылкой на источник. ЕК хочет внести это предложение 8 ноября (перевод – dw.com).

Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям.

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации «Северного потока-2». Пока ей это не удается.

«Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным «Северным потоком-1» в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают, сказал собеседник dpa.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну