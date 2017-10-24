Еврокомиссия придумала, как «перекрыть» России «Северный поток-2» 24.10.2017, 7:36

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На проект могут распространить нормы Третьего энергопакета ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает dpa со ссылкой на источник. ЕК хочет внести это предложение 8 ноября (перевод – dw.com).

Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям.

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации «Северного потока-2». Пока ей это не удается.

«Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным «Северным потоком-1» в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают, сказал собеседник dpa.