Арина Соболенко промолчала о прощании и похоронах Кольцова 4 28.04.2024, 10:07

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Арина Соболенко

Теннисистка до сих пор не рассказала, когда и почему рассталась с ним.

27 апреля в Минске прощались с экс-хоккеистом сборной Беларуси, тренером Константином Кольцовым.

На это событие никак не отреагировала публично теннисистка Арина Соболенко, которая встречалась с Кольцовым несколько лет, пишет zerkalo.io.

Сейчас Соболенко находится в Мадриде, где выступает на турнире категории WTA-1000. 27 апреля вторая ракетка мира не выходила на корт. На странице Арины в Instagram, где она почти каждый день делится со своими подписчиками шутливыми фото и видео с тренировок, вчера не было ни одной сторис и упоминания о прощании с Кольцовым в Минске.

Напомним, экс-игрок сборной Беларуси несколько лет встречался с теннисисткой. Он умер в Майами 18 марта. В те дни Соболенко готовилась к участию в турнире Miami Open.

Арина лишь 21 марта опубликовала сторис по поводу происходящего: «Смерть Кости — немыслимая трагедия. И хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время».

После этого она играла в Майами (выступление ограничилось двумя матчами) в черной форме.

2 апреля у теннисистки вышла новая сторис: «Хочу поблагодарить всех поклонников за любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за все благодарна».

С тех пор Соболенко не затрагивала смерть хоккеиста, так и не объяснив, когда и почему они расстались.