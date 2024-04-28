США нажали на болезненное место Китая Игаль Левин

28.04.2024, 10:14

4,838

ІГАЛЬ ЛЕВІН

Итоговое заявление госсекретаря Блинкена раскрыло все карты.

Если Китай не начнет принимать меры, чтобы решить вопрос поддержки России, то этот вопрос решит Вашингтон.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

По его словам, Китаю не удастся налаживать отношения с Европой, если он будет продолжать поддерживать Россию. Блинкен подчеркнул, что обеспечение трансатлантической безопасности является одним из главных интересов США.

Очень хорошая речь, где раскрываются все карты. США не просто так делает это публично, напоминая, кто apex predator на нашей планете. Китаю плевать на Украину (впрочем, как и на Россию, разве что только не на ее ресурсы) и США для них геополитический соперник, но Европа – это центральный рынок сбыта.

Китай уже в 2020 году вышел на первое место в списке важнейших торговых партнеров Европейского Союза с объемом годового внешнеторгового товарооборота в 586 млрд евро. И именно поэтому Блинкен указывает, что Россия представляет угрозу европейской безопасности, а не только Украине, тем самым нивелируя кремлевский нарратив о том, что это «внутренний» российский конфликт исключительно в зоне ее интересов.

Американцам в целом очень многие мировые процессы безразличны, им не безразлично только одно: чтобы мировой порядок продолжал функционировать не по праву беззакония бездарных, вторичных государств, ничего не дающих миру: ни технологий, ни знаний, ни уникальных открытий и т.д.

Игаль Левин,