В Беларуси откроют детские дома при монастырях 7 11.05.2024, 9:26

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Там будут жить дети от трех до 18 лет.

В Беларуси изменяется положение «О детском доме, детской деревне, детском городке». Теперь детдома появятся и при монастырях. Там будут жить дети от трех до 18 лет. Это следует из постановления Министерства образования, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

«Детский дом при монастыре — социально-педагогическое учреждение, созданное

монастырем, которое принимает участие в реализации плана защиты прав и законных

интересов ребенка и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования

в дневной форме получения образования, а также осуществляет постинтернатное

сопровождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей», — дается определение в документе.

Отмечается, такие детдома при монастырях могут быть как государственными, так и частными.

Также указано, что при направлении детей в подобные заведения будут учитываться «их отношение к религии, религиозные традиции семей, в которых воспитывались дети».