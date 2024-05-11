В Беларуси откроют детские дома при монастырях

В Беларуси откроют детские дома при монастырях7
- 11.05.2024, 9:26
- 1,004
Там будут жить дети от трех до 18 лет.
В Беларуси изменяется положение «О детском доме, детской деревне, детском городке». Теперь детдома появятся и при монастырях. Там будут жить дети от трех до 18 лет. Это следует из постановления Министерства образования, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
«Детский дом при монастыре — социально-педагогическое учреждение, созданное
монастырем, которое принимает участие в реализации плана защиты прав и законных
интересов ребенка и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования
в дневной форме получения образования, а также осуществляет постинтернатное
сопровождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», — дается определение в документе.
Отмечается, такие детдома при монастырях могут быть как государственными, так и частными.
Также указано, что при направлении детей в подобные заведения будут учитываться «их отношение к религии, религиозные традиции семей, в которых воспитывались дети».