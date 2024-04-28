«Лукашенко отдает последние авиарейсы русским» 28.04.2024, 10:49

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Диктатор по-холопьему спонсирует Кремль.

Россия «по-братски» забирает у Беларуси авиаперевозки, а Лукашенко это субсидирует.

Об этом сайту Charter97.org написал читатель:

— Чтоб хоть как-то занять простаивающую самолеты, путинисты и лукашисты активизировали авиаперевозки между странами, зачастую с убыточной рентабельностью.

На днях состоялся первый рейс в Архангельск, ближайшее время обещают организовать полеты в Новосибирск, Пермь и Волгоград.

Но и в новых рейсах, перевозчиком объявляются российские компании. «Белавиа» в пролете. Россия старается хотя бы минимально обеспечить работой собственный летный персонал.

То, что без денег сидят их белорусские коллеги –«это другое». Еще более возмутительно, то что рентабельность российские авиакомпании покрывают за счет субсидий правительства лукашистов.

Беларусь страдает из-за безумных и преступных решений самопровозглашенного. Санкции разрушают экономику, отрасль авиаперевозок гибнет, тысячи людей без работы.

А нелегитимный, отдает последние авиарейсы русским. И по-холопьему спонсирует их, вместо помощи нуждающимся белорусам.