Водительница минского трамвая обчистила сумку пассажирки и дала этому неожиданное объяснение 1 28.04.2024, 10:23

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Что решил суд?

В Минске 50-летняя водительница трамвая украла деньги из сумки пассажирки, которую та забыла в салоне.

Причиной назвала свое трудное положение, рассказали «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района. Суд уже вынес приговор.

Однажды пассажир трамвая передал водительнице кем-то забытую в салоне женскую сумку. Остановившись на светофоре, женщина осмотрела содержимое — документы, деньги, банковские и скидочные карты. На конечной остановке она сняла с себя куртку, прикрыла ею камеру видеонаблюдения и похитила из чужой сумки 100 рублей. После отнесла забытую вещь диспетчеру.

Забывшая сумку минчанка позже приехала на диспетчерскую станцию. Там в присутствии работников проверила содержимое сумки и обнаружила пропажу денег. О краже женщина заявила в милицию.

Работницу трамвайного парка быстро нашли и возбудили уголовное дело. Вину она полностью признала, в содеянном раскаялась, причиненный потерпевшей ущерб добровольно возместила. Свой противоправный поступок минчанка объяснила трудным материальным положением.

«Обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Суд признал ее виновной в тайном похищении имущества (краже), и на основании ч. 1 ст. 205 УК назначил наказание в виде общественных работ на срок 100 часов», — рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.