История Артема Быкова, который превратился в лидера минского «Динамо» 1 24.10.2017, 11:10

Артем Быков

Футболист столичного клуба показал настоящий характер.

Зимой 2013-го селекционеры минского «Динамо» совершили очередной громкий трансфер. Благодаря стараниям спортивного директора «бело-голубых» Сергея Гуренко в Минск из нальчинского «Спартака» перебрался хавбек сборной Боснии и Герцеговины Аднан Захирович. Легионеру, которым некогда интересовался даже «Лацио», прочили статус едва ли не главной звезды чемпионата. На деле все обернулось пшиком. Иностранец проиграл конкуренцию в центре поля 21-летнему Артему Быкову, пишет «Трибуна».

Молодому полузащитнику удалось завоевать доверие штаба Олега Протасова. Ничего не изменилось с приходом в «Динамо» Роберта Масканта, а затем и Владимира Журавеля. Специалисты видели в молодом полузащитнике, который порой забивал сумасшедшие по красоте голы, большой потенциал.

Быкова даже стали вызывать в национальную команду, но все сломалось (в прямом и переносном смыслах) в июле 2014-го. В матче с брестским «Динамо» защитник Любен Николов жестко влетел в опорную ногу Артема. Предупреждаем, слабонервным лучше не смотреть видео этого эпизода.

Остаток вечера Быков провел сначала в скорой, а потом на операционном столе. Врачи диагностировали перелом берцовой кости и лодыжки со смещением и колдовали над ногой три часа. Около недели Быкова держали в больнице и обкалывали обезболивающими. Его ждали четыре с половиной месяца восстановления.

Затянувшийся простой не прошел бесследно. В игре Быкова что-то пропало, он начал бояться совершить ошибку. Заметив это, тренеры перестали ему доверять.

– Человек восстанавливался после тяжелой травы, поэтому у него не задалась первая половина сезона-2015. После таких повреждений очень тяжело восстановиться не только в физическом, но и психологическом плане, – говорит тренер Андрей Пышник, работавший с Быковым в структуре «Динамо».

– Артем – обученный человек, который умеет играть в футбол. Его проблемы крылись в области психологии. Он чувствовал себя не совсем уверенно, частенько упрощал игру, чтобы перестраховаться. Просто боялся ошибиться. Быков демонстрировал только 30-40% своего потенциала, – считает первый тренер футболиста Яков Ляндерс.

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Руководство и тренерский штаб «Динамо» не видели Быкова в составе. Стало понятно – Артему нужно что-то поменять. В услугах полузащитника были заинтересованы в Солигорске. Поговаривают, руководство «горняков» было готово выложить за трансфер около 50 тысяч долларов, но игрок не захотел переходить в «Шахтер».

– Артем правильно сделал, что не уехал в Солигорск. По-моему, в этой команде люди только и делают, что доигрывают. Из «Шахтера» тяжело перейти в какой-то более сильный клуб. Здесь дело не в деньгах, просто Быкову хочется играть и выйти на уровень, который выше чемпионата Беларуси, – говорит Ляндерс.

Тогда руководство «Динамо» отправило Артема в полугодичную аренду в «Минск».

– Грубо говоря, он был 12-м игроком «Динамо»: до основы не дотягивал, но считался первым запасным. Артему не хватало опыта. Решили отправить его в аренду, – говорит тогдашний тренер «бело-голубых» Вук Рашович. – В тот момент ему нужна была постоянная игровая практика. Решили, что Быкову лучше провести десять полных матчей за «Минск», чем сидеть на скамейке запасных «Динамо» и появляться на поле на 10-15 минут. Думаю, мы приняли правильное решение. Для молодого игрока гораздо важнее сыграть матч целиком, чем просто так оттренироваться неделю.

Футболист не очень обрадовался решению руководства, но никак не мог изменить ситуацию. Что делать, если на тебя не рассчитывают? Не разорвешь же контракт в одностороннем порядке. Самым большим плюсом в этой истории было то, что Быков хорошо знал требования главного тренера «горожан» Андрея Пышника.

– Я прекрасно помнил возможности Быкова по совместной работе в структуре «Динамо», поэтому с большой охотой взял его в «Минск». Он очень помог команде, здорово цементировал игру в середине поля, – говорит Пышник. – Артем постоянно идет в борьбу и обладает отличными лидерскими качествами, может, во времена «Минска» они еще не были настолько раскрыты. Он может пробить, отдать нестандартную передачу, но, самое главное, не боится играть и ведет за собой партнеров.

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В «Минске» Артем быстро стал одним из лидеров. Почувствовав уверенность в своих силах, после окончания сезона Быков не очень хотел возвращаться в «Динамо», где его не особо ждали.

– Артем думал, что в «Динамо» к нему относятся не так, как он этого заслуживает. Быков считал себя состоявшимся игроком, но видел, что в клубе его воспринимают иначе. Наверное, Артем вел себя не так, как нужно, но я не могу знать всех нюансов, – говорит Ляндерс. – Плюс Быков тяжело переживает неудачи. Другой на его месте старается их быстрее забыть, а он еще больше себя загоняет. Думаю, это возрастной момент.

– Возможно, у Артема была какая-то обида. Наверное, в 2015-м ему очень хотелось играть в «Динамо», но мы не могли дать ему такой возможности. Понятное дело, футболист доволен только тогда, когда постоянно выходит на поле, – отмечает Рашович.

Экс-футболисты «бело-голубых» уверяют, что хавбеку очень хотелось трудоустроиться за рубежом. Он просил белорусских агентов найти заграничный вариант продолжения карьеры, но все попытки оказались безуспешными. Быков даже был готов даже провести еще один сезон в «Минске».

– Конечно, нам бы хотелось оставить Артема в «Минске», но сделать этого не получилось. Если бы я продолжил работу в клубе, приложил бы все усилия, чтобы Быков начал следующий сезон у нас, – говорит Пышник. – Футболист постоянно должен чувствовать заинтересованность тренерского штаба и руководства клуба. Только в таком случае он может раскрыться и внести в свою игру новые краски. Такая ситуация была в «Минске», поэтому Артем задумывался над тем, чтобы остаться у нас.

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Неизвестно как бы сложилась судьба Быкова, если бы не финансовые проблемы, которые начались в хозяйстве Юрия Чижа. Перед сезоном-2016 «бело-голубые» устроили глобальную распродажу. Команду покинули сразу 11 игроков основного состава, и Вуку Рашовичу пришлось лепить коллектив из тех, кто был под рукой.

– После возвращения Артема из аренды команда сильно преобразилась. Быков воспользовался шансом и практически сразу стал игроком основы. Я был очень доволен тем, как Артем работает на тренировках. Может быть, глобальные перемены в клубе внесли лепту в то, что он продолжил карьеру в «Динамо», – говорит Рашович.

Быков наконец-то почувствовал, что на него в «Динамо» рассчитывают и постепенно превратился в одного из лидеров команды. Хотя специалисты считают, что он до сих пор не раскрыл свой потенциал до конца. В минувшем сезоне хавбек набрал всего 3+2 очка по системе «гол+пас».

– Быков играет надежно, но некреативно. Чересчур перестраховывается, хотя Быкову по силам решать судьбу матчей. Посмотрите на того же Сароку, который не стесняется брать игру на себя. Если бы Быков наконец-то начал делать то же самое, давно бы перешел на более высокий уровень, – убежден Ляндерс.

Говорят, излишняя осторожность Быкова не по душе боссу «Динамо» Юрию Чижу. При этом отпускать игрока за просто так он не собирается. Например, прошлой зимой Олег Дулуб хотел видеть Артема в «Карпатах» – стороны не сумели договориться о приемлемой сумме компенсации.

Хавбек остался в команде еще на сезон, который пока складывается успешно. Помешать Быкову выйти в старте может только травма или дисквалификация. Но самое главное, Артем стал играть смелее и снова начал вызываться в сборную. При этом практически половину сезона в клубе полузащитник действует не на профильной позиции.

– Каждый тренер видит полезность футболиста для той системы игры, которую он выбирает. Может быть, для «Динамо» прямо сейчас Быков приносит больше пользы именно на левом фланге обороны. Сергей Гуренко использует типично итальянскую систему, при которой один фланговый футболист должен быть больше заточен на оборону, а второй на атаку. Быков исполняет не чистого левого защитника (хотя иногда опускается достаточно низко), он больше нацелен на атаку, – говорит экс-тренер «бело-голубых» Сергей Боровский. – В похожей манере, например, в «Ювентусе» действует Манджукич. Он точно не крайний защитник, а крайний нападающий. Почему не использовать Быкова в центре поля? При системе 3-4-3 центральный полузащитник должен обладать навыками игры в отборе. Быков же хорош на позиции инсайда, в сборной Игорь Криушенко использует его именно в этом амплуа.

Кажется, место на поле не особо парит Быкова, которому чуть больше недели назад предложили продлить контракт с клубом. Пока Артем взял время на раздумья.

– Быков не является воспитанником клуба, но очень прикипел к «Динамо». Говорят, у него было много возможностей уйти, но, если этого не случилось, значит, не поступало достойных предложений. Может, это к лучшему. Сейчас Артем – стилеобразующий футболист команды, – говорит Пышник.