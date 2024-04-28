«Хотелось не ходить по часам на работу, а распоряжаться временем по своему усмотрению» 1 28.04.2024, 15:29

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Белорусская семья из столицы переехала в деревню, где осталось всего 19 жителей.

В Беларуси немало деревень, которые когда-то были живыми и многолюдными, а теперь практически опустели. Часто молодежь и семьи уезжают в город, но есть и те, кто, наоблорот, перебирается в сельскую местность — «за спокойной размеренной жизнью» и своим «клочком земли».

Воложинская районная госгазета рассказывает историю семьи Селивон, которая оставила столичную жизнь и переехала в деревню Новоселки, где осталось всего 19 жителей.

«Хотелось не ходить по часам на работу, а распоряжаться временем по своему усмотрению»

В Новоселках осталось всего 65 домов. Постоянно живут в деревне только 19 человек. Отсюда до агрогородка — 7 километров, но доехать можно только на своей машине, потому что автобус в Новоселки не заезжает. Магазина нет — несколько раз в неделю приезжает автолавка, по графику — передвижной фальдшерско-акушерский пункт. При этом, хоть нет шикарных условий, в деревне «нет ни одного свободного домика», пишет газета.

Четыре года назад в Новоселках поселились Сергей и Елена Селивон, котрым «чуть более 40 лет». Муж с женой рассказывют, что оба родились в сельской местности и соскучились по простой деревенской жизни.

— Сами выросли в деревне. Давным-давно уехали сначала учиться, а затем остались работать в столице. Прожив долго в Минске, устали от городской суеты. Решили попробовать переехать в Новоселки. Здесь остался бабушкин дом. В нем и поселились. К переезду готовились заранее. Купили пять овец и оставили на попечение наших родителей. Папа и мама жили в этом доме. Когда поняли, что с таким хозяйством справимся сами, переехали окончательно и бесповоротно, — говорит Сергей.

Пара начала обустройство с ремонта дома. Какие-то работы приходится делать до сих пор — порядок наводится комната за комнатой, рассказывает Елена. Семья провела водопровод, сделала санузлы, подключила электроотопление. А во дворе сами строили сараи, гостевой домик. Елене и Сергею помогают четверо детей.

— Хотелось быть самому себе хозяином. Не ходить по часам на работу, а распоряжаться временем по своему усмотрению и трудиться с удовольствием. Ведение личного подсобного хозяйства такую возможность дает. Им и занялись. Сначала овец завели, потом свинок, коров, кур и гусей. Сейчас есть и три быка. За всеми присматриваем с большой ответственностью — делаем прививки, колем витамины. Если нужно, за помощью к ветврачу обращаемся, — рассказывают супруги и отмечают, что, держа свое хозяйство во дворе, можно «на 100%» прокормить семью.

— Сейчас возросла ценность домашних продуктов. Раньше у каждого было свое хозяйство, поэтому дефицита не было. Времена изменились. В магазинах выбор на любой вкус и кошелек. Но люди стали покупать домашние продукты, выращенные своими руками. Они вкуснее и сделаны с любовью, — говорит Елена.

— Люди покупают молоко, творог, масло. Вся неделя расписана на заказы. Есть запись и на домашнюю свинину. Как мы шутим между собой, все можно продать за забором. Постоянные покупатели приезжают каждый месяц из Минска и забирают баранину. Благодаря им мы узнали, как выращивать овец, чтобы у мяса не было специфического запаха.

«Сергей с 14 лет косил, лен рвал, я ходила на прополку свеклы. Тогда работа казалась тяжелой, а теперь в радость»

У еще недавно столичной семьи Селивон 90 соток земли под личное подсобное хозяйство. Гектар и 70 соток им под выпас коров и сенокос выделил сельсовет. Для работы купили трактор, плуги, культиваторы, косилку, грабли. Отец Сергея, если что-то ломается, помогает с ремонтом. Пара во всем советуется и все работы по хозяйству делает вместе.

— На отведенной земле садим картошку, свеклу кормовую, капусту, огурцы, помидоры, зелень разную. Рядом с домом был заросший пустующий участок. Мы взяли его под крыло, оформили, вырезали кусты и деревья, навели порядок. Открылись красивые виды и соседям, и нам, — рассказывает Елена. — Супруг Сергей с 14 лет косил, лен рвал. Я ходила на прополку свеклы. Тогда работа казалась тяжелой, потому что хотелось покупаться в речке с друзьями, погулять, а вместо этого приходилось сеновать. А теперь наоборот — такая работа в радость. Пока сено сгребаешь, мысли по полочкам раскладываешь. Да и свобода сейчас у нас во всем. Во сколько захотели — проснулись, поработали, кофе попили, поговорили. Спешить никуда не нужно, — говорит Елена, но добавляет: — Да, у нас нет выходных, нет праздников. Но, на наш взгляд, мы столько лет отдыхали, теперь можно и поработать.

Пара говорит, что всегда есть возможность вернуться в город, но надеется, что делать это не придется. Уже сейчас, признается, если приходится ехать в столицу по делам, оба устают от суеты и возвращаются домой с головной болью. Несмотря на то, что забот по хозяйству хватает и зимой.

— Зимой крестьянин торжествует, — смеется Елена. — Работы достаточно. Всю живность три раза в день нужно накормить, напоить и подстелить, коров подоить. День короткий, поэтому кажется, что только и ходим по сараям с утра до вечера. Не успели прийти поесть, как снова пора идти. По времени это занимает четыре с половиной часа в день. Зима — лучшее время, чтобы заниматься ремонтом в доме. Летом его не сделаешь, потому что огород надо посадить, прополоть и другими делами по хозяйству позаниматься. Например, масло сбить. Его я делаю, как моя бабушка, старинным способом в маслобойке. Время для ремонта зимой. Им и занимаемся.

Нам так нравится тишина. Особенно зимой. Выйдешь и любуешься пейзажами, вокруг спокойствие и в душе такое же состояние. А то, что от дороги далеко, не чувствуется. Заснеженные дороги чистят постоянно. Утром едет школьный автобус и забирает детей, приезжает автолавка. Летом деревня оживает. Возвращаются дачники, некоторые живут здесь до осени, — признается женщина.