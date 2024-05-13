В Екатеринбурге избили «героя СВО» 4 13.05.2024, 20:06

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Прохожие не стали помогать избитому участнику войны в Украине.

В Екатеринбурге несколько человек избили «героя СВО» в ходе уличного конфликта. По словам пострадавшего Евгения С., во время избиения никто из прохожих не пытался за него заступиться.

«Бутылкой об голову ударили за то, что я СВОшник. Так и сказали, снимая часы: „за ветерана“», — приводит Ura.ru слова избитого и ограбленного мужчины.

На участника «спецоперации» напали, когда он пытался заступиться за пьяного друга, устроившего разборки с любовником бывшей жены. «Я не конфликтовал ни с кем, был трезвый. В итоге друг полез на пихаря», — вспоминает сейчас потерпевший.

Тогда оппонент залил его товарища из газового баллончика и стороны разошлись, однако позже «пихарь» привел группу поддержку и вызвал по телефону участника вторжения в Украину для дальнейшей беседы.

«Я понял, что ситуация обостряется, и взял биту для самообороны. <…> По пути увидел, что они стоят толпой около моего дома — пихарь и его товарищи, человек 6–7. И среди них друг избитый стоит, его удерживали», — говорит Евгений.

Затем толпа набросилась на него и сильно избила: билли ногами, бутылками, закидывали камнями. В качестве финального аккорда у «СВОшника» забрали часы. «Я тормозил тачки, кричал „вызовите полицию“. Все просто объезжали. Один только посигналил, когда меня запинывали», — жалуется потерпевший.

После инцидента участник «СВО» попытался написать заявление в полицию, но его «даже не впустили» внутрь отделения и «заставили сидеть почти час на улице, прежде чем запустили и через клетку в тамбуре просунули бумажки для заявления». «Даже ручки не дали», — возмущается он. В итоге Евгений «психанул и уехал на скорой в больницу», где у него диагностировали сотрясение мозга.

«Честно, я потерялся нафига и с какими целями ходил на войну. Дома жестче. И защищать дом надо жестче. Полиция не в помощь. Спасибо скорой помощи, они увезли прямо от участка. Даже и врачам было невдомек, как такое возможно», — рассуждает участник вторжения в Украину после избиения.

Случаи нападения на «героев СВО» в России происходят регулярно, даже несмотря на то, что эта категория граждан находится сейчас в привилегированном положении в стране, а подобные дела нередко берет под личный контроль глава СКР Бастрыкин. Так, 9 мая стало известно, что житель Краснодара избил участника войны в Украине, у которого были сломаны ноги, за то, что он громко слушал музыку.

В феврале в Калуге еще один «герой» решил самоутвердиться за счет юноши, одетого, по мнению участника войны, неподобающим образом. Видео происшествия быстро разлетелось по соцсетям. «Мы за вас воюем, вот за таких пи***асов», — высказывал «ветеран» молодому человеку. Впрочем, парень оказался не из робкого десятка и после нескольких увесистых оплеух «СВОшник» оказался на асфальте, резко отказавшись от своих претензий.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге напали на 40-летнего Виталия Павловского, тоже участника войны. Мужчина, прогуливаясь с женой, сделал замечание двум незнакомцам за неправильную, по его мнению, парковку автомобиля, после чего началась словесная перепалка, закончившаяся для «ветерана» плачевно.