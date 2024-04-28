ISW: Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления 1 28.04.2024, 15:01

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Названы сроки.

Украинские войска, получив американскую помощь, вероятнее всего, предотвратят масштабы наступления российских оккупантов этим летом и смогут стабилизировать линию фронту в ближайшие месяцы, считают в Институте изучения войны (ISW).

Кроме того, сами ВСУ смогут восстановить силы к контрнаступлению в конце 2024 - начале 2025 гг.

В отчете за 28 апреля аналитики ссылаются на прошлогодний опыт боев, когда ВСУ успешно сдерживали оккупантов на фронте за счет регулярных поставок боеприпасов и техники.

«Хорошо оснащенные украинские силы ранее не позволяли российским войскам добиться даже тактических успехов во время предыдущих крупномасштабных наступательных операций в Украине. И маловероятно, что российские войска смогут этим летом провести наступательную операцию, которая по замыслу должна быть значительно масштабнее и интенсивнее предыдущего наступления», - говорится в отчете.

Институт изучения войны цитирует материал Financial Times, в котором шла речь о главных проблемах оккупантов на фронте, которые Путин и Ко не могут решить до сих пор. В частности - дефицит новой техники и плохо обученные солдаты. По оценке американских чиновников, российская армия технически не улучшилась со времен полномасштабного вторжения в 2022 году.

По расчетам западных аналитиков, в ближайшие месяцы украинские военные смогут стабилизировать ситуацию на линии фронта.

В конце 2024 года или начале 2025-го украинские защитники восстановят силы для контрнаступательных операций, считают в Институте изучения войны.