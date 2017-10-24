Вдова в 26 лет: Муж отказывался увольняться с работы, потому что придется платить за «тунеядство» 11 24.10.2017, 11:22

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Жена погибшего работника хлебокомбината в Сморгони пытается найти виновных в смерти мужа.

Трагедия случилась 12 октября на территории Сморгонского хлебокомбината: 34-летнего работника предприятия Виктора Солодухо затянуло в шнек – от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу, передает «Радыё Свабода».

По мнению жены погибшего Ольги Солодухо, муж поднялся на включенный механизм не по своей воле – ему был отдан приказ руководством.

– Они говорят, что он своим одумом туда полез, – говорит женщина. – Но вызов то ему был? Был. И муж всегда говорил, что или в рупор орут или по телефону звонят, дают указание лезть на эту линию, потому что зависает.

По словам вдовы, муж зарабатывал на предприятии небольшие деньги – около 350-400 рублей.

– Я ему постоянно в последнее время твердила, увольняйся с работы, а он отказывался, потому что придется платить налог. Говорил, лучше буду работать, – вспоминает она.

Ольга уже обратилась в Следственный комитет по факту гибели мужа, и там возбудили уголовное дело. После этого руководство предприятия, обещавшее женщине поддержку и материальную помощь, резко сменило свою позицию.

– Когда директор приезжал, он мне сказал – мы все вам оплатим, столовую, все. Приезжаю на комбикормовый, они меня пропускают туда, даю справку и стою в недоумении – а где помощь, что люди собрали? А он достает так чек, на нем написано на старые 16 миллионов – вот мы забрали за столовую и вы нам еще полтора миллиона должны остались.

Человек сидит под костюмчиком пуленепробиваемый. Ни разу, чтобы там екнуло что-то внутри. Я говорю, вы же обещали, что поможете. Он отвечает: ну, вы же от нее в тот вечер отказались. Вот им все, – рассказала жена погибшего.

Женщина добавила, что будет добиваться, чтобы виновные в смерти мужа были наказаны.