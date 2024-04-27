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Уникальный подземный переход в Минске начали ремонтировать всего через четыре месяца после открытия

  • 27.04.2024, 20:00
Уникальный подземный переход в Минске начали ремонтировать всего через четыре месяца после открытия

Вдоль всего перехода вскрыта плитка на полу.

В прошлом году в Минске недалеко от станции метро «Восток» построили уникальный подземный переход. А сейчас он уже отправился на ремонт. Впрочем, закрывать его не стали: подземные пешеходы идут мимо мешков с цементом и стопок плитки, пишет blizko.by.

В феврале 2023 года в Минске начали строить уникальный подземный переход. В чем его уникальность? В том, что возводили его под проспектом Независимости без перекрытия движения. То есть, копали буквально под едущими машинами. Работы вел «Минскметрострой».

На начальном этапе сотрудники «Минскметрострой» создали надежный П-образный купол над тоннелем. Его воспроизвели с помощью горизонтально-шнекового бурения. Конструкция состоит из 22 металлических 40-метровых труб, которые заполнили бетонным раствором. Для ее усиления специалисты смонтировали 33 металлические рамы, установили арматурные каркасы, забетонировали лоток стен и свода тоннеля, а финальным аккордом стала его металлоизоляция.

Особенность перехода еще в том, что здесь не стали делать лифт, как в других подземных переходах города, а соорудили наклонные пандусы — по 5 пандусов с каждой стороны. Спуск коляски занимает значительное время.

Переход открылся в конце декабря 2023 года. И вот сейчас, спустя всего четыре месяца, передовой подземный переход отправили на ремонт.

Пандусы для колясок перекрыли лентами и деревянными поддонами: теперь спуститься по лестнице могут лишь обычные пешеходы или, в крайнем случае, с велосипедами.

У нижней кромки стен облезла краска. Вдоль всего перехода вскрыта плитка на полу.

На узкой дорожке, оставленной для пешеходов, плитка изрядно «гуляет» под ногами. Тут и там лежат штабеля плиток и мешки с цементом и песком.

Рабочие трудятся уже несколько дней, сообщили те, кто обычно пользовался переходом.

Между прочим, во время открытия «Першага нацыянальнага» Лукашенко распорядился распространить передовой опыт строительства таких подземных переходов на всю страну.

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