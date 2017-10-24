закрыть
24 октября 2017, вторник, 12:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Люди Путина выбирают Майами

7
  • Александр Панов, «Новая газета»
  • 24.10.2017, 11:32
  • 3,354

Разведка американского минюста готовит доклад о зарубежных активах высокопоставленных граждан России.

Генеральский список

Российский генерал-майор в отставке Анатолий Петухов накупил недвижимости в Майами на 38 млн долларов. Американские СМИ пишут, что источники доходов бывшего первого заместителя начальника ГУБОП МВД РФ, «борца с коррупцией и русской мафией», могут носить сомнительный характер.

Петухов купил за $3 млн апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach. Это место известно как центр гламурной ночной жизни Майами-Бич, место досуга как американских, так и российских знаменитостей. Бывший генерал приобрел также 3 офисных здания в округах Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 млн долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 млн долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 млн долларов и др. А по данным издания The Real Deal, за два дома на острове Хибискус Петухов выложил $15 млн.

К счастью для бывшего генерала, приобретать недвижимость в Майами до недавнего времени было довольно просто — были бы деньги. Риелторы задавали мало вопросов, за реальными покупателями скрывались подставные офшорные компании. Престижное жилье в Майами — «столице секса и кокаина» стоило гораздо дешевле, чем в Лондоне или на Манхэттене. Русские — бизнесмены, отставные политики и представители спецслужб — особенно полюбили Фишер-Айленд и Санни-Айлс-Бич (последний называют «маленькой Москвой»). Перебрался сюда и не отстрелянный в «лихие 90-е» «преступный элемент».

И вот уже ФБР открыло в Майами офис, чтобы специально заниматься расследованием деятельности «евразийской мафии». «Итальянская коза ностра перестала быть для нас врагом номер один, это место заняла евразийская организованная преступность», — заявил газете Miami Herald спецагент ФБР Рик Бродски.

Вполне предсказуемо, отставной 59-летний генерал-майор, его юрист и риелторы отказались вступать в диалог с журналистами на тему «откуда дровишки», т.е. источники доходов.

Как отмечает Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона, «элитарное» подразделение МВД по борьбе с оргпреступностью (где Петухов работал первым замом начальника) было «самой криминализованной структурой в полиции» — настолько, что она была реорганизована и в конечном итоге расформирована после скандала с участием ее руководства. Американцы ссылаются на публикации в российских СМИ: «Новой газеты» и «МК» о том, как командир подразделения генерал-лейтенант Александр Орлов использовал свой пост для вымогательства огромных сумм у олигархов и бандитов в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В 2001 году Орлов бежал из страны, с тех пор его видели в Турции, Израиле, Таиланде и во Флориде. Как пишет Луиза Шелли, подразделение по борьбе с организованной преступностью на всех уровнях вымогало деньги у предпринимателей и бандитов, обещая не предъявлять обвинений. Младшие офицеры должны были направлять часть своих незаконных доходов вверх по служебной лестнице. А такие, как Петухов, сидели на вершине пирамиды всеобщего вымогательства.

В 2013 году в окружной суд Майами против Петухова был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999–2013 гг. Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева — ныне тоже обитателя Флориды. Общий ущерб, заявленный в иске, составил около 60 млн долларов. Среди ответчиков по иску также числились жена Петухова Юлия, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна компания из Флориды.

Через несколько месяцев стороны пошли на соглашение, а судья неожиданно засекретил материалы дела, что вызвало только вопросы: какие государственные секреты мог содержать разбор в американском суде дела о вымогательстве и построении коррупционной схемы в России? Тем не менее в распоряжении газеты Miami Herald оказались 45 страниц документов дела, оставшихся открытыми для общественности.

Если верить этим бумагам, в указанный период представители компании Горностаева ежемесячно передавали Петухову мешки с наличными в сумме 2,5 млн долларов. Взамен Петухов гарантировал «крышу» от всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House. От «крыши» нельзя было отказаться: генерал угрожал Горностаеву, что «создаст проблемы тем, кто откажется от его защиты, нанесет ущерб их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем».

В жалобе Горностаева говорится, что к 2002 году Петухов потребовал уже 25-процентную долю в его, Горностаева, бизнесе. Запросы было решено удовлетворить, и в 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» генерал получил около $16,8 млн. Затем он стал требовать контрольный пакет акций, чтобы эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Горностаев отказал. Но генерал нашел деньги, переехал в США и уже оттуда не прекращал угрожать фирме.

Адвокаты Петухова отрицают причастность их подзащитного к описанным обстоятельствам, называя обвинения «дерзкими и скандальными». Защита предоставила письменное пояснение акционера компании Yasenovo United Trading House Сергея Киселева. Киселев свидетельствует, что он никогда не был свидетелем изложенных выше событий, не видел передачи денег, о вымогательстве узнал от Горностаева.

Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продал свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 млн долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская офшорная компания, контролируемая Петуховым, показала прибыль в размере 3,6 млн долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов — осталось тайной. Ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают. Получается, что у американской Фемиды нет претензий к борцу с российской оргпреступностью.

И чиновник, и депутат

В прошлом году ФБР проводило полугодовую проверку, в ходе которой американцы выясняли личности истинных владельцев элитной недвижимости на Манхэттене (стоимость от $3 млн) и в Майами (от $1 млн). Мероприятие проводилось в рамках борьбы с оргпреступностью и отмыванием денег. Затевая выявление имен истинных владельцев, своим главным орудием минфин сделал компании по страхованию права собственности участвующих на всех этапах сделок. Власти поместили собранные имена в закрытые базы данных правоохранительных органов.

Они действительно пока засекречены. Но вот появление все новых разоблачительных материалов в здешних СМИ может косвенно свидетельствовать о том, что улов был собран значительный. Как и в случае с Петуховым, речь идет о сотрудниках силовых ведомств и членах партии «Единая Россия» — т.е. не о «пятой колонне», питающейся печеньками Госдепа, а об «истинных патриотах» России.

Недавно в результате расследования центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской отыскал несколько «странных» квартир в Майами в кондоминиуме Trump Palace, записанных на имя Игоря Зорина и приобретенных с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева. Общая стоимость недвижимости — 9 млн долларов. Расследователям интересны обе личности.

Игорь Зорин. Человек с таким же именем возглавляет «Российские сети вещания и оповещения», государственное предприятие, которому принадлежат все радиоточки в России. В качестве директора российского госпредприятия он не может владеть и управлять коммерческими компаниями, в том числе заграничными. До того как стать директором ФГУП РСВО, Зорин был заместителем руководителя Федерального агентства связи, занимал должность директора Главного центра специальной связи — фельдъегерской службы секретных отправлений и оповещений. Одно ли это лицо с Зориным — владельцем коммерческих компаний, на которые записаны квартиры в элитных апартаментах в Майами? «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила соответствующий запрос в прокуратуру.

Святослав Мангушев — учредитель уникального мотоклуба SPETSZNAZ, объединившего американских и российских байкеров, и он же возглавляет совет директоров группы предприятий «Альфа-Антикриминал» в России. В этой группе предприятий по безопасности, отмечает пресс-секретарь организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш, работают бывшие сотрудники ФСБ, других силовых ведомств, в частности контртеррористического подразделения.

Как связаны эти две фамилии? Когда Зорин работал в Главном центре специальной связи, ФГУП передавал много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам из группы «Альфа-Антикриминал». Расследователям удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, которое подписал Зорин. После того как Зорин перешел в «Российские сети вещания и оповещения», там также были крупные контракты, которые он передавал предприятию Мангушева. Перебравшись в США, Мангушев занялся бизнесом и начал приобретать недвижимость, три квартиры были переданы фирмам, которые управляются человеком по имени Игорь Зорин. Простое совпадение имен? Генпрокуратура, благодаря «Трансперенси Интернешнл», в курсе. Особую пикантность истории придает принадлежность недвижимости к кондоминиуму Trump Palace.

Miami Herald писала и о бывшем депутате Госдумы Алексее Кнышове, купившем себе жилье в Майами за 7 млн долларов и потребовавшем от застройщика в суде 360 тысяч долларов в связи с «низким качеством» квартиры в «маленькой Москве» — Санни-Айлс-Бич. В иске он называет «кошмаром» свою жизнь в американской квартире.

В России интерес к Кнышову возник 5 лет назад, когда оппозиционные депутаты (тогда депутаты!) Дмитрий Гудков и Илья Пономарев выдвинули против него обвинения в том, что он, несмотря на статус парламентария, продолжает заниматься бизнесом и управлять своими активами. Они также заявили, что нашли у единоросса жилое помещение в США стоимостью свыше миллиона долларов и ряд других активов. Кнышов обвинения отверг, однако добровольно снял с себя депутатские полномочия, после чего правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела против политика.

На перспективу

По прошествии пяти лет с начала этой истории Гудков и Пономарев — уже не депутаты Госдумы (последний вообще вынужден скрываться за границей).

Патриотизм повсеместно крепнет, а критиков режима дружно клеймят.

Но в США история о «патриотах» выйдет на принципиально новый уровень. В соответствии с принятым Конгрессом и подписанным президентом Трампом «Актом противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи» в течение 180 дней, а значит, не позднее 2 февраля 2018 года, финансовая разведка американского минюста должна представить доклад о зарубежных активах «влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму Кремля». Надо полагать, эти имена и активы американцам давно известны, но мы сможем узнать много нового. Обнародование влиятельных имен повлечет за собой неизбежные юридические процедуры, связанные с оргпреступностью и отмыванием денег. Но уже здесь, в США. И без пресловутой «крыши».

Александр Панов, «Новая газета»


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну